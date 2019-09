Tenis klub Movens, Teniski klub Chromos Savica, DŠR Trnje i Teniska škola Trešnjevka u suradnji s Hrvatskim teniskim savezom i Zagrebačkim teniskim savezom na terenima Tenis centra Dugave (Mikulinci 5, Sarajevska cesta), Tenis centra Trešnjevka (Veprinečka 16, kod Kutije Šibica) i ŠRC Trnje (Ulica grada Vukovara 236e) od 16. do 30. rujna 2019. godine organiziraju besplatni program ''Škola tenisa za učenike od 6 do 10 godina'' na nivou Grada Zagreba kojoj je cilj, osim upoznavanja i podučavanja teniskom sportu kao zdravim oblikom bavljenja fizičkom aktivnosti i provođenjem slobodnog vremena, ujedno i prevencija ovisnosti i neprihvatljivih oblika ponašanja.

Markica Mustapić, Luka Mofčan i Vjekoslav Kadoić licencirani treneri Hrvatskog teniskog saveza s višegodišnjim iskustvom u radu s najmlađim uzrastima:

- Želimo približiti tenis djeci i roditeljima da se kroz ovaj program uvjere kako su tenis, TK Movens, TK Chromos Savica, TŠ Trešnjevka kojima su glavne odrednica djelovanja pedagoški pristup, društvena komponenta, kvalitetan rad i odnos prema djeci, pravi odabir sporta i kluba u razvoju njihovog djeteta, te im ovaj sport učiniti pristupačnijim.

- Tenis nije nimalo skuplji od drugih sportova, primjerice nogometa iako se vrlo često percipira na takav, neopravdano pogrešan način. Važno je da ljudima dokažemo da je tenis sport koji nužno ne zahtijeva velika financijska ulaganja. U dosadašnjim besplatnim školicama, koje smo organizirali unazad 9 godina, sudjelovalo je preko 1.800 učenika i želja nam je da se i ove godine prijavi što veći broj djece. Budući da se iz godine u godinu broj zainteresiranih polaznika povećava, dobro smo ekipirani i spremni prihvatiti i organizirati veći broj grupa.

Napominju kako je važno da se ponovno popularizira sport u kojem građanke i građani Lijepe Naše već tradicionalno postižu velike uspjehe.

Besplatni program provodit će se ukupno 8 sati u grupama do šestero djece, uz osigurane klupske rekvizite, rekete, loptice, mreže.

Radi se o programu koji je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa: 620-01/10-3/00314 , UR.BROJ 533-11-10-0004, s datumom 14.07.2010. Program je verificiran temeljem pozitivnog stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske. Treninzi će se provoditi kao vannastavna aktivnost . Teniska škola će za djecu biti potpuno besplatna.

Ako ste odlučili potaknuti svoje dijete da zaigra tenis, on line prijavnicu za školu tenisa (sa svim dodatnim informacijama i detaljnim rasporedom treninga) popunite ovdje:

link za on line prijavnicu za Dugave na mrežnoj stranici TK Movens:

https://www.tk-movens.hr/index.php?opt=news&act=mlist&id=322&lang=hr

ili pozivom na broj 098664982,

link za on line prijavnicu za Trnje na mrežnoj stranici DŠR Trnje:

http://ts-tresnjevka.hr/index.php?opt=news&id=274&lang=hr

ili pozivom na broj 016158300,

link za on line prijavnicu za Trešnjevku na mrežnoj stranici TŠ Trešnjevka:

http://ts-tresnjevka.hr/index.php?opt=form&id=1&lang=hr

ili pozivom na broj 098664982.

Raspored i termini za treninge bit će prilagođen djeci i roditeljima (ujutro, popodne, iza boravka). Na kraju programa organizirat će se i veliki završni turnir za svu djecu, a svima se smiješe prigodne nagrade jer su sva djeca sudionici ujedno i pobjednici.