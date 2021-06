Benović: S vježbom iz Varne konkurentan sam za sva velika natjecanja

Sjajna forma u ovom trenutku, odličan nastup u Varni i skorašnje održavanje DOBRO World Cupa u njegovom rodnom Osijeku, bili su povod za kratki razgovor s ovim mladim hrvatskim gimnastičkim reprezentativcem po povrtaku iz Bugarske.

Drugi u kvalifikacijama i prvi u finalu Svjetskog kupa u Varni! Kakav je osjećaj opet biti na postolju?

Mogu reći da sam iznimno sretan i zadovoljan kako sam odradio vježbe u kvalifikacijama i u finalu. U kvalifikacijama sam odradio jednu lakšu verziju svoje vježbe (6.3 - početna ocjena) i nju sam odradio u kvalifikacijama iznad svojih očekivanja što me je ustvari u dovelo u borbu za medalju.

Ocjena kojom si osvojio zlato je izuzetno visoka. Za što je sve konkurentna tvoja vježba iz Bugarske?

U odličnoj sam formi. Ocjena u kvalifikacijama je već bila vrlo visoka (14.5) i plasirao sam se u finale iza viceprvaka svijeta i Europe, Artema Dolgopyata. Mogu reći da sam sada svoju formu podigao na jednu višu razinu i u dogovoru sa trenerom Vladimirom Mađarevićem smo u finalu išli na jednu težu verziju vježbe s početnom ocjenom 6.5, koja je konkurentna za sva najveća postolja na svim najvećim natjecanjima - na svjetskim i europskim prvenstvima. Pobijediti jednog gimnastičara poput Artema Dolgopyata za mene je šok i još poslije nastupa nisam mogao vjerovati šta sam napravio - Artem je siguran kandidat i putnik za Olimpijske igre koje će se održati ove godine u 8. mjesecu u Tokiju i bio je stvarno nevjerojatan osjećaj popeti se na postolje nakon Mercina i Europske medalje. Osjećaj je stvarno odličan, to je nešto nezamjenjivo i ono zbog čega volim gimnastiku.

Nastup u Varni mogli bismo nazvati i "generalnom probom" za natjecanje koje je mnogim hrvatskim reprezentativcima najdraže - DOBRO World Cup. Kakve uspomene imaš sa dosadašnjih nastupa na osječkoj etapi FIG Svjetskog kupa?

Što se tiče DOBRO World Cupa, to je meni jedno od najdražih natjecanja. Mogu reći da je jedan poseban doživljaj za sve nas iz Hrvatske nastupati na ovom eventu, jedna posebna atmosfera pogotovo zato što se održava u mom rodnom Osijeku. Prijašnjih godina bilo je stvarno fascinantno, prelijep je osjećaj nastupati pred domaćom publikom i dvorana je uvijek bila puna. Nažalost to ove godine neće biti moguće zbog cijele situacije sa COVID-om i to mi je stvarno žao, ali srećom moći će nas svi pratiti putem malih ekrana u programu Hrvatske televizije 12. i 13. lipnja. U Osijeku očekujem ulazak u finale i borbu za medalje. Vježbe na etapama Svjetskih kupova uglavnom radim iz razloga da steknem iskustvo za osvajanje odličja na najvećim natjecanjima (Svjetska i Europska prvenstva) što je meni, treneru Mađareviću i svima nama u GD Osijek - Žitu najvažniji cilj.

Ove godine si zaštitno lice natjecanja koje se po 12. put održava upravo u tvom rodnom gradu. Što za tebe znači biti "lice s plakata" nakon što su to prije tebe bili Robert Seligman, Tin Srbić, Filip Ude, Tomislav Marković, Marijo Možnik..?

Biti zaštitno lice DOBRO World Cupa u Osijeku stvarno je posebno. Prelijep je osjećaj proći gradom i vidjeti sebe na plakatima, doživljaj je nevjerojatan. Nakon Tina Srbića, Marija Možnika, Filipa Udea, Roberta Seligmana, koji su stvarno posebni i vrhunski gimnastičari - Robert kao osječka gimnastička ikona, također Tomislav Marković - moji klupske kolege, stvarno mi je iznimna čast biti zaštitno lice DOBRO World Cupa.

Nakon Osijeka slijedi pretpostavljamo odmor. Kakvi su tvoji planovi za ovo ljeto? Što donosi jesen, kojem se eventu najviše veseliš?

Nakon Svjetskog Kupa u Osijeku, u dogovoru s trenerom Vladimirom Mađarevićem, 26. lipnja ću odraditi Cro Gym Ligu prije ljetnog odmora, dok sam još u top formi, a onda ide pauza. Otići ću 2 tjedna na more malo se odmoriti i skupiti energije te obnoviti snagu. Ići ću s djevojkom u Pulu na tjedan tada i tjedan dana u Vodice. Odmoriti se malo od svega i oporaviti zglob, a onda se vratiti nazad novim pripremama i novim pobjedama. Sljedeće natjecanje nakon toga, na jesen, je Svjetsko prvenstveno koje će se održati u 10. mjesecu u Japanu. To mi je sigurno i glavno natjecanje ove godine, a sva dosadašnja natjecanja su mi proba za to. Za to ću dati sve od sebe i maksimalno ću se pripremiti da tamo pokušam napraviti odličan rezultat koji bi mi uistinu puno značio.