Bayern se spasio poraza u 93., asistencija Stanišića

U 10. kolu Bundeslige nogometaši Bayerna su po prvi puta ostali bez pobjede, premda su kod Union Berlina gubili 1-2 do 93. minute na kraju su Bavarci ipak osvojili jedan bod odigravši 2-2. U 27. minuti Union Berlin je poveo golom Doekhija, a jedanaest minuta kasnije Bayern je izjednačio. Hrvatski nogometaš Josip Stanišić bio je asistent, a vrlo lijepi pogodak dao je Luis Diaz.

Činilo se da će Doekhi biti veliki berlinski junak jer je u 83. minuti pogodio za 2-1 domaćina i sve do 93. minute Bayern je bio na koljenima. Tada se ukazao Kane koji je zabio za 2-2 i spasio svoj Bayern poraza.

Za goste je Stanišić igrao do 88. minute. Kod domaćina je u igru u 70. minuti ušao Josip Juranović, dok je Marin Ljubičić ostao na domaćoj klupi za pričuve.

Očekivano je tvrda bila utakmica Hamburga i dortmundske Borussije jer su u pitanju momčadi na čijim se utakmicama postiže najmanje golova ove sezone u Bundesligi. Završilo je podjelom bodova 1-1, a i u tom susretu se odlučivalo u nadoknadi.

Borussia (D), sastav kojeg vodi hrvatski trener Niko Kovač, je povela u 64. minuti. Nakon dugog gostujućeg napada Chukwuemeka je s deset metara opalio volej i lopta je odsjela u domaćoj mreži. Vodili su gosti sve do 97. minute kada je domaće navijače razveselio Konigsdorffer pogodivši za 1-1.

Cijelu je utakmicu u obrani Hamburga odradio hrvatski nogometaš Luka Vušković.

Hoffenheim i dalje niže dobre rezultate, a ove je subote kao domaćin pobijedio Leipzig 3-1. Leipzig je poveo u Sinsheimu golom Diomandea već u devetoj minuti. Do kraja prvog dijela Hoffenheim je okrenuo rezultat u svoju korist golovima Hajdarija u 20. i Lemperlea u 38. minuti, a završni korak prema slavlju Hoffenheim je napravio u 79. minuti kada je Promel bio strijelac za 3-1.

Andrej Kramarić nije ovaj put bio niti strijelac niti asistent, kako je običavao u posljednjim susretima. Počeo je utakmicu za Hoffenheim te je zamijenjen u 67. minuti. Njegov se Hoffenheim popeo na visoko peto mjesto ljestvice.

Bayer se raspucao protiv Heidenheima, posljednje momčadi na ljestvici, te je slavio s čak 6-0. Već do odmora Bayer je utrpao pet golova. Dvostruki je strijelac bio češki napadač Schick, dok su po jedan pogodak postigli Hofmann, Poku i Maza. U nastavku susreta sve je zaključeno novim golom Maze za konačnih 6-0.

Posljednje tri utakmice ovog kola odigrat će se u nedjelju. Sastaju se Freiburg - St. Pauli, Stuttgart - Augsburg i Eintracht - Mainz.

Bundesliga, 10. kolo:

Bayer - Heidenheim 6-0 (Schick 2, 22, Hofmann 16, Poku 27, Maza 45+1, 53)

Hamburg - Borussia (D) 1-1 (Konigsdorffer 90+7 / Chukwuemeka 64)

Hoffenheim - Leipzig 3-1 (Hajdari 20, Lemperle 38, Promel 79 / Diomande 9)

Union Berlin - Bayern 2-2 (Doekhi 27, 83 / Diaz 38, Kane 90+3)

Borussia (M) - Koeln (18.30 sati)