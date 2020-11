Barišić: Ne tražim alibi, ali poklopilo se nekoliko stvari za našu slabu partiju

Borna Barišić stoji čvrsto na zemlji poslije poraza od Švedske (1:2) koji je zakomplicirao situaciju Vatrenih u borbi za ostanak u elitnoj skupini Lige nacija.

Pouzdani branič pritom ne želi tražiti alibi u izazovnim nogometnim vremenima, u kojima pandemija koronavirusa značajno utječe na okolnosti uoči pojedine utakmice.

“Nismo odigrali dobru utakmicu, pogotovo prvo poluvrijeme. Šveđani su bili dominantni, što je potvrdio i rezultat 2:0 u njihovu korist. Opet smo primili dva pogotka, od kojih jedan poslije ubačaja iz kuta. Ono na što smo ukazivali uoči utakmice opet se dogodilo. U drugome dijelu smo se ipak digli, počeli igrati, postigli pogodak, ali, generalno gledajući, nismo odigrali dobru utakmicu i nismo zadovoljni.”.

Barišić nastoji pronaći uzroke neugodnog poraza…

“Teško mi je to detektirati i pričati o tome. Ima puno uzroka, ne želim pričati o alibijima, ali ima stvari koje su se loše posložile i prije utakmice. Testovi, putovanja, promjene taktike u zadnji trenutak… Međutim, ponavljam, ne želim alibije, došli smo u Švedsku po pobjedu, a izgubili smo utakmicu.”.

Ozljede i koronavirus prorijedili su momčad u kojoj je bilo nekih nužnih rohada, tako je i Baršić tijekom dvoboja sa Švedskom u jednom razdoblju igre morao igrati stopera.

“Uremović se ozlijedio, Pongračić nije u ritmu… Izbornik me i prije utakmice pitao hoću li moći pokrpati stopersku poziciju ako bude trebalo, naravno da mi nije bio problem.”.

Koronavirus, ozljede, tri utakmice u tjedan dana… Koliko sve to utječe na igre pojedine momčadi?

“To je ono o čemu govorim, jednostavno nije lako igrati. Nemamo vremena ništa uvježbavati, a u momčadi uvijek netko nedostaje. I sad više nisu u pitanju jedan ili dvojica igrača, sada ih u pravilu bude više, što zbog ozljeda, što zbog korone, što zbog kartona. Sve skupa se poklopilo pa nismo dobro izgledali u Švedskoj.”.

Hrvatsku, s obzirom na okolnosti, čeka specifična utakmica protiv Portugala. Hrvatska je izjednačena sa Švedskom u borbi za treću poziciju, što znači da će trebati osluškivati i vijesti s njihove utakmice u Francuskoj.

“Igrao sam takve utakmice u kojima moje momčadi više nisu ovisile samo o sebi. Teško je pratiti kretanje rezultata, možemo eventualno na poluvremenu pogledati kakvo je stanje i to je to. Moramo igrati našu igru, ići na pobjedu pa kako bude. To je jedini način u takvim utakmicama. To što će Portugalci i Francuzi, koji u zadnjoj utakmici ne mogu promijeniti njihov položaj na ljestvici, možda igrati opuštenije, može biti i dobro i loše za nas. Međutim, i Francuska i Portugal imaju toliko širok igrački kadar da i kad igraju s, uvjetno rečeno, igračima iz drugog plana, također imaju veliku kvalitetu. Dakle, nema šanse da ćemo i mi, i Šveđani igrati lagane utakmice, Francuzi i Portugalci itekako će nastojati pobijediti.”.

Prije nekoliko dana Škotska i Srbija igrali su utakmicu za plasman na Europsko prvenstvo, a zapravo odlučivali o preostalom protivniku vatrenih u skupini D. Kao prvotimac Rangersa Borna iz prve ruke zna što za Škote znači nastup na europskoj smotri.

“Gledao sam utakmicu, mislim da su Škoti, barem za te jedanaesterce, zaslužili prolaz. Škoti su sretni, već mi šalju poruke prijatelji u klubu i van kluba. Jako su zadovoljni s obzirom na to da dugo godina nisu ostvarili plasman na Euro. A što se tiče naše međusobne utakmice… Neće biti lako, Škoti gaje stil igre koji nam baš ne odgovara, agresivno i dugim loptama.”.

Borna je u dobroj klupskoj formi, što koincidira s odličnom formom Rangersa.

“Sve ide prema planu, odlično smo ušli u sezonu, u nacionalnom prvenstvu i Europskoj ligi. Jako smo zadovoljni, ali sezona je jako duga, nećemo imati zimsku stanku, bit će puno utakmica… Moramo u svakoj biti koncentrirani, držati fokus i pokušati nastaviti u istom ritmu.”.

Izazovna vremena nogometa bez publike itekako utječu na izvedbe pojedinaca i momčadi.

“Nogomet bez navijača je dosadan. Navijači su tu da te podignu kad ti ne ide, adrenalin je uz njih puno veći. Evo, protiv Švedske i Francuske je u Zagrebu bilo puno lakše igrati, a na tribinama je bilo samo par tisuća navijača. Jedva čekam da se vrate navijači, nogomet se ipak igra zbog njih.”.