Bandić primio dinamovce pa im poručio: Ne smijete biti poraženi i uprljati grb

Foto: Luka Stanzl/Pixsell - Dinamo je Zagreb i Hrvatska. Ušli ste u ligu najboljih i zaslužili ste najbolje. Veseli me prva utakmica Lige prvaka s Atalantom, pa dalje Shakhtar i Manchester City. Želim vam reći da nije sramota izgubiti, sramota je biti poražen. Igrajte svoju igru, budite prepoznatljivi kao do sada, pa makar nekad izgubili. Ali ne smijete biti poraženi i ne smijete uprljati grb koji časno nosite, zaštitni znak Zagreba i Hrvatske. To je simbol hrvatskog identiteta, klub je zagrebačka i hrvatska svetinja. Nenade, tebi hvala što si napravio harmoničnu, efikasnu i jednu od najuspješnijih ekipa Europe. Želim vam puno zdravlja i uspjeha i da se zajedno veselimo - odgovorio je Bandić i dodao: