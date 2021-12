Babić tri dana prije meča saznao s kim se bori! 'Htio sam veći otpor i izazov'

Pronađen je protivnik za Alena Babića te je sad napokon sigurno kako će "Savage" ovog vikenda odraditi svoj posao u ringu (18. prosinca, Manchester), na priredbi koju predvode Joseph Parker i Derek Chisora. Podosta je bilo problema u pronalasku protivnika, a Babić je izjavio kako je odbio nekoliko ponuđenih boksača, tražeći nekoga tko će mu pružiti bolji otpor i biti veći izazov, piše Fight Site. Na kraju, bit će to Francuz David Spilmont.

U ponedjeljak je otkrio kako su se napokon pojavila neka zanimljiva imena koja je prihvatio te kako se nada da će brzo biti sve dogovoreno. Nažalost, to se na kraju nije dogovorilo, a Babić je putem Instagrama, odgovarajući na pitanja fanova, otkrio o kome se radilo.

- Bio sam uzbuđen boriti se protiv bilo kojeg od ponuđene dvojice, no ovog puta nas fortuna nije spojila. Prvi je Vasil Ducar, a drugi je Poljak Nicodem Jezewski, koji se borio protiv Okolieja. Jedan na kraju ima COVID, a drugi je rekao ne. To su dva dobra protivnika, jako bi to veliki meč bio u bridgeru, ali ništa od toga - rekao je Babić.

Foto: ANDREW COULDRIDGE Boxing - Alen Babic v Eric Molina - O2 Arena, London, Britain - October 30, 2021 Alen Babic during his ring walk before his bout against Eric Molina Action Images via Reuters/Andrew Couldridge TPX IMAGES OF THE DAY

Otkrio je kako su ovako kratko prije meča kriteriji ipak morali pasti te da će to na kraju ipak biti slabiji meč. Ako ćemo zaključivati po službenim stranicama Matchroom Boxinga, protivnik je pronađen. Babić se na službenom popisu borbi, kao treća najvažnija borba na programu, nalazi uparen sa Spilmontom.

Prema podacima s Boxreca, Spilmont je rangiran kao 116. teškaš svijeta. Radi se o 191 centimetar visokom 30-godišnjem Francuzu, koji je u dosadašnjoj profesionalnoj karijeri upisao 11 pobjeda, sedam poraza i jedan neodlučeni meč. Posljednji put se borio prije 11 dana i nakon šest rundi bilo je neodlučeno.

Među dosadašnjim protivnicima nema previše poznatih imena. Nešto bi vam mogli predstavljati Nicolas Wamba, s kojim se borio dva puta te nekadašnja kickboxing zvijezda, Freddy Kemayo, s kojim se susreo na samom početku svoje karijere.

Babiću bi ovaj meč tako trebao poslužiti za dolazak do četvrte ovogodišnje pobjede te zaokruživanje profesionalnog omjera na 10-0.

Ako opravda očekivanja i dođe do pobjede, sa spomenutim "okruglim" omjerom trebao bi iduće godine krenuti u lov na WBC titulu bridger kategorije, one posljednje uvedene, s težinskom granicom do 1016 kilograma. Njen prvi prvak ove je godine postao Kolumbijac Oscar Rivas, boksač koji je ne tako davno jako dobro kotirao i na svim teškaškim ljestvicama. Babiću bi, prema svemu sudeći, jedna pobjeda protiv nekog visoko rangiranog borca te kategorije mogla biti dovoljna za osigurati poziciju izazivača. WBC ga inače rangira kao trećeg borca ljestvice izazivača, navodi Fight Site.

