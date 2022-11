Asanović: Trebali smo biti svjetski prvaci

Bilo je to ljeto neponovljive i do tada neviđene sportske emocije. Na svim svjetskim meridijanima slavljen je senzacionalan doseg hrvatske nogometne reprezentacije koja je na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj osvojila brončanu medalju.

Davor Šuker bio je najbolji strijelac turnira, a vatreni su u utakmici za treće mjesto svladali Nizozemsku (2:1). Aljoša Asanović jedan je od najboljih nogometaša koje je Hrvatska ikada imala. Prisjetio se tog veličanstvenog dosega svoje generacije…

– Svaka generacija ima svoje doba. U to vrijeme, bio je to veliki uspjeh, a nakon dvadeset godina dečki su napravili još veći uspjeh. Nadam se da nećemo čekati još dvadeset godina za taj tron, koliko god to možda izgleda nedostižno. No, tako smo razmišljali 1998. godina, pa 2018.

Vidite i sami da se granice pomiču, posebice jer je talent hrvatskog nogometa neiscrpan. Tako će biti i dalje, uz jako puno rada i truda. Nadam se da će neka skorašnja generacija napraviti taj uspjeh i ispisati još jednu povijesnu stranicu našeg reprezentativnog nogometa – počeo je Aljoša Asanović. Kada govorimo o tom turniru, sigurno prosječnom navijaču pada puno toga na pamet. Mnogi pamte onu vašu asistenciju Davoru Šukeru protiv Francuske...

