Arsenal svladao bivše Bilićeve dečke, United 'zasmetao' Cityju

U pretposljednjoj utakmici 35. kola engleske Premier lige Arsenal je na svom Emiratesu svladao West Bromwich Albion s 3-1 i tako ga tri kola prije kraja poslao natrag u Championship.

WBA je pobjedom još matematički mogao ostati u igri za opstanak u Premier ligi, ali je Arsenal već u prvom poluvremenu poveo 2-0 golovima Smitha Rowea (29) i Pepe (35). U 67. minuti je smanjio Pereira, a pobjedu Arsenala potvrdio je Willian (90).

WBA je tri kola prije kraja predzadnji s 26 bodova, a Burnley koji drži spasonosno 17. mjesto ima 36 i utakmicu manje. Arsenal je s 52 boda na devetoj poziciji.

Nogometaši West Hama poraženi su na Olimpijskom stadionu s 0-1 od Evertona, čime su propustili priliku da se približe Leicesteru i Chelseaju u borbi za Ligu prvaka. Evertonu je pobjedu donio Dominic Calvert-Lewin pogotkom u 24. minuti.

West Ham je s 58 bodova ostao na petom mjestu. Leicester mu na četvrtom mjestu bježi za pet bodova, a trećeplasirani Chelsea za šest. Everton je osmi s 55 bodova.

Nogometaši Manchester Uniteda svladali su Aston Villu na gostovanju u Biriminghamu s 3-1 (0-1). Domaća momčad je povela u 24. minuti pogotkom Traorea, a United je do preokreta stigao u drugom poluvremenu. Izjednačio je Bruno Fernandes u 52. minuti iz kaznenog udarca, pobjedu gostima donijeli su Mason Greenwood (56) i Edinson Cavani (87).

Manchester United je pobjedom odgodio promociju gradskog suparnika u novog prvaka Engleske. Naime, Manchester City ima 80 bodova i tri utakmice do kraja prvenstva, dok su Manchester Unitedu preostale četiri utakmice, a ima 10 bodova manje. Aston Villa je s 48 bodova na 11. poziciji.

Wolverhampton Wanderers su u nedjelju sa 2-1 kod kuće svladali Brighton. Poveli su gosti pogotkom Lewisa Dunka u 13. minuti, no on u 53. minuti dobija crveni karton i Brighton igra s igračem manje do kraja. Domaćin to iskorištava i izjednačava tek u 76. minuti susreta, a strijelac je bio Adama Traore. Gol za konačan rezultat i pobjedu Wolverhamptona zabija Morgan Gibbs White u 90. minuti.

Wolverhampton je 12. na ljestvici sa 45 bodova, a Brighton 15. sa 37. Ovo će kolo u ponedjeljak zaključiti Fulham i Burnley (21 sat).