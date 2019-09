AP Blažević MNK Sasina četvrtoplasirana u Europi

Arko Ključarovci iz Slovenije novi su osvajači malonogometne Socca Lige prvaka koja se proteklog tjedna igrala u Mariboru. Nakon neodlučenog rezultata 2:2 u velikom finalu, momčad iz Slovenije je nakon tzv. socca raspucavanja uspjela svladati prošlogodišnje prvake, poljski Dynamik Torun te je tako na domaćem terenu ostvarila nevjerojatan uspjeh.

Hrvatsku su na tom natjecanju predstavljale dvije momčadi, prvaci Hrvatske Autoprijevoznik Blažević MNK Sasina te viceprvaci Auto servis Crnaić Vinkovci. I jedna i druga momčad briljirale su u grupnoj fazi, ali za oba sastava na kraju su bili kobni slovenski osvajači. Upravo su Arko Ključarovci zaustavili Vinkovčane u osmini finala rezultatom 5:1, a MNK Sasinu u polufinalu rezultatom 4:2. Igrači Sasine poraženi su i u utakmici za treće mjesto od bugarskog MFC Sofia Bulgari sa 7:4 te su tako završili na četvrtom mjestu čime su izjednačili uspjeh Ville Vrsar, koja je također završila kao četvrtoplasirana na lanjskoj Ligi prvaka u Poreču.

''Zadovoljni smo natjecanjem i organizacijom turnira. Cilj nam je bio ulazak među osam najboljih momčadi s obzirom na to da smo znali da imamo kvalitetne igrače i pojedince. Na kraju smo otišli korak dalje. Došli smo do polufinala. Neki igrači su u zadnji tren morali otkazati zbog poslovnih obveza pa nas na nekim utakmicama nije baš bilo dovoljno. To nas je na kraju koštalo da odemo do kraja. Jako nam je žao što nismo stigli do finala, ali bit će bolje drugom prilikom'', pojasnio je Dražen Vuković, kapetan AP Blažević MNK Sasina.

''U grupnoj fazi startali smo s tri pobjede. Uspjeli smo pobijediti prošlogodišnje prvake pa su nam ambicije malo porasle. Na kraju nas je poraz u osmini finala prizemljio. Mislim da smo zaslužili doći do koje stepenice više, ali eto... Ždrijeb je bio takav da smo naletjeli na slovensku momčad koja je na kraju i osvojila ovo natjecanje'', rekao je Josip Haluška, igrač vinkovačkog Auto servisa Crnaić koji je detaljne prokomentirao ovogodišnje osvajače:

''Mislim da su zasluženo slavili u finalu. Pobijedili su ponajbolje momčadi na turniru, naše prvake MNK Sasinu i poljski Dynamik Torun i treba im čestitati na tome.''

Svim sastavima bila je velika čast nastupiti na Ligi prvaka u Mariboru.

''Meni osobno, a i mojim suigračima je mnogo značilo to što smo sudjelovali na ovakvom jednom natjecanju. Jest da je amatersko, ali Liga prvaka u nama nogometašima budi poseban osjećaj. Svima nama će ovaj događaj vrlo vjerojatno ostati u sjećanju do kraja života'', kazao je Haluška, perspektivni igrač iz Vinkovaca.

Za kraj spomenimo kako je i Hrvatska imala predstavnike u finalnoj utakmici. Ulogu glavnog suca obnašao je mladi Križevčanin Antonio Sirovec, dok je četvrti sudac bio Ivan Bukovčan. Naši arbitri su po završetku finalne utakmice dobili pohvale od strane Mart