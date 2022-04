Antonia Ružić: Dugo sam pauzirala, a sad želim uživati u tenisu bez boli

Hrvatske su tenisačice s odličnim položile prvu fazu ovogodišnjeg Zagreb Ladies Open, ITF-ova turnira tenisačica nagradnog fonda od 60.000 američkih dolara, koji se igra na terenima TC Maksimir u Ravnicama. Dvije runde kvalifikacija prošle su čak četiri od njih.

Izbacila drugu nositeljicu

Tara Würth je u drugom kolu s 4:6, 7:6 (5), 10:7 svladala drugu nositeljicu, Linu Gjorčesku iz Makedonije, Lea Bošković je, također u tri seta, s 2:6, 6:3, 10:4 bila bolja od Njemice Lene Papadakis, desete nositeljice, Tena Lukas je na jednak način s 4:6, 6:3, 11:9 pobijedila 14. nositeljicu, Ruskinju Mariju Timofejevu, a tri seta bila su potrebna i europskoj prvakinji do 18 godina Antoniji Ružić. Ona je u hrvatskom dvoboju u tri seta, sa 6:2, 5:7, 10:6, bila bolja od Mariane Dražić. Ria Derniković, koja je za nastup u kvalifikacijama dobila pozivnicu, u drugom kolu je doživjela poraz s 0:6, 2:6 od Ruskinje Jekaterine Makarove, osme nositeljica kvalifikacija i nekad (2015. godine) osme tenisačice svijeta.

Čakovčanki Antoniji Ružić ovo je bio povratnički turnir, nakon stanke od nekoliko mjeseci, pa nam je bilo zanimljivo čuti kako je ona vidjela svoje nastupe i plasman u glavni turnir. Posebno zbog toga što je na suprotnoj strani također bila Hrvatica - Mariana Dražić, 832. tenisačica svijeta.

- Bio je to težak meč, ali to sam i očekivala, vraćam se nakon ozljede i trebat će mi malo vremena da se ponovno ufuram u ritam mečeva i turnira. No, sretna sam što sam sve to prebrodila, što sam sačuvala mirnoću i na kraju pobijedila - kazala nam je vidljivo umorna Antonia.

Antonia Ruzic

Zbog zdravstvenih problema kasno ste ušli u sezonu, mučilo vas je više manjih ozljeda, što najviše?

- Teniski lakat. Mučio me još od lipnja prošle godine, pola sam godine igrala u bolovima, ali tako dalje nisam mogla. I zato sam u prosincu uzela pauzu koja je, evo potrajala do ožujka. Sad sam se malo vratila treninzima, a nakon pet mjeseci i mečevima i jako sam sretna zbog toga - napomenula je Antonia koja je u prvom kolu bila bolja od Talijanke Federice Arcidiacono, 597. na WTA listi, postigavši uvjerljivu pobjedu sa 6:1, 6:3. Protiv borbene Dražić malo se više namučila, a o ambicijama na Zagreb Ladies Openu i općenito ove sezone, Ružić je kazala:

- Prije svega želim igrati bez bolova, to mi je najvažnije. Želim uživati u igri i vratiti se normalnom režimu turnira i treninga. Što se ovoga turnira tiče, drago mi je da ponovno mogu igrati pred domaćim gledateljima, želim uživati u svakom meču, a ako se može i pobijediti - još bolje. Nadam se da ću dogurati što dalje, ali vidjet ćemo kako će to ići - zaključila je Antonia.

Tenis se vratio u Zagreb

Najvažnije od svega, činim nam se, jest to da se tenis vratio u Zagreb. Već jučer je na tribinama bilo 200-ak gledatelja, a Zagrepčanima se sljedećih dana pruža prilika da na djelu (i to besplatno) vide većinu naših mladih tenisačica na kojima praktično počiva budućnost hrvatskog ženskog tenisa.