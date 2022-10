Ante Čačić nikad nije vodio Dinamo na Poljudu, ali je dobio sedam komada

Dinamo ima veliku priliku, kao rijetko kad ovako rano u prvenstvu može pobjeći na možda i nedostižnu bodovnu razliku. Iako će svi u Dinamu skočiti na zadnje noge kad kažete da bi pobjedom na Poljudu plavi već de facto obranili naslov prvaka, dojam je da bi 11 bodova prednosti u odnosu na Hajduk bilo nedostižno za Splićane, to prije jer bi nakon poraza od najvećeg rivala i u njihovim glavama ambicije ozbiljno splasnule. No ni trener Dinama neće se složiti na s našom mišlju da bi pobjeda plavih možda bila i ključni korak.

Ljubičić se oporavio

– Ne mislim da će ova utakmica riješiti prvenstvo kako god završila. Nama je najvažnije ostati fokusiran na svaku utakmicu, treba nam dinamika osvajanja bodova kako bismo se zadržali na tronu. Ni u jednom trenutku ne smijemo pomisliti da je prvenstvo gotovo, Hajduk ima ozbiljne ambicije, na visokoj je razini. Ne treba zanemariti ni činjenicu da se Osijek diže, igra sve bolje, tako da i Osječani mogu ući u dobar ritam osvajanja bodova, ali moramo biti fokusirani na svaku utakmicu, ne gledati protiv koga igramo. Hajduk s novim trenerom osvaja bodove, to im je najvažnije. Uz dobar rezultat lakše je doći i do igre, to je važno, a to Hajduk sada ima – govorio je Ante Čačić.

Iako u svojem CV-u ima već puno utakmica na klupi Dinama, zanimljivo je da nikada nije vodio plave u derbiju na Poljudu, vodio je druge momčadi i nije baš dobro prolazio, a s Interom je dobio sedam komada.

– Sjećam se tih 1:7 2007. godine. Inter je bio vrlo mlad, Lovren je imao 18 godina, Rukavina i Kalinić su nam zabili po tri gola. Imao sam i dobrih nastupa tamo, gubio sam gusto tamo sa Slaven Belupom, Osijekom..., ali to su bile momčadi u kojima je Hajduk bio apsolutni favorit, a u ovoj utakmici to više nije.

Čačić ne skriva da ga to dodatno motivira, kao i činjenica da s Dinamom ima pet uzastopnih pobjeda, doduše u Zagrebu, ali želi nastaviti taj niz i protiv Hajduka upisati prvi "set", u teniskom smislu, sa 6:0.

– Zbog toga sam posebno motiviran, želim nastaviti na klupi Dinama dobar niz protiv Hajduka.

No mogao bi imati problema jer u svlačionicu plavih ušao je enterovirus. U srijedu su problema imali Ljubičić i Štefulj, jučer su se zarazili Nevistić, Bulat i Emreli.

– Na Poljudu sigurno neće biti Emrelija, Bulata i Nevistića, vjerujem da će to tu stati, da neće biti neke veće epidemije u svlačionici. Ne znam hoće li to utjecati i na momčad za Milan, te viroze traju dan, dva, tri.

Čačić je tako čekao da se odradi jučerašnji trening, nakon kojeg je bio zajednički ručak pa put u Split i tada je trener Dinama morao sastaviti popis zdravih i sposobnih za današnji derbi. Na kraju, prema našim informacijama, najvažniji od petorice koji su imali simptome, Robert Ljubičić, osjeća se bolje i trebao bi danas igrati, dok Nevistić, Bulat, Štefulj i Emreli nisu putovali s momčadi na derbi. K tome, svi su se mogli samo nadati i pokušati spriječiti da se zaraza ne prenosi dalje, da se ne razboli još netko do početka utakmice jer bi to značilo nove probleme, ne samo za danas već i u pripremi utakmice s Milanom koja je već u utorak.

Jako je to važna utakmica za plave, ne samo zbog spomenutih bodova i bodovne razlike u borbi za naslov prvaka već i zbog onoga što dolazi. Naime, nakon derbija na Poljudu u Maksimir dolazi Milan pa će Čačić svoje trupe odvesti u Gradski vrt (možda i posljednji put na taj stadion bude li gotov Pampas), a onda dolazi novi ispit Lige prvaka, Chelsea u Londonu.

Nema boljeg poticaja

– Naša su očekivanja velika, rekao sam i svojim igračima da me ne zanimaju priče "u derbiju je sve moguće", mi imamo kvalitetu i želimo iz susreta izaći kao pobjednici. Zadnjih mjeseci pokazali smo kvalitetu, možemo ju istaknuti protiv svakoga, imperativ je biti na svom maksimumu. Držim da takvi možemo biti u Splitu, imamo velik fond igrača, možemo rotirati pola momčadi. Poslije Hajduka nas čekaju Milan, Osijek i Chelsea, za taj niz nam nema bolje generalke od Poljuda. U domaćem nogometu nemamo boljeg podražaja od ovakve utakmice, tako da nam je to stvarno dobra uvertira za Milan jer Hajduk će juriti, tražiti pobjedu i to nam je dobra priprema za nastavak, za utakmice koje nam onda dolaze, no sad nam je Hajduk u prvom planu – kaže trener Dinama.

