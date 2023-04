ANKETA Treba li Ante Čačić dobiti otkaz u Dinamu? Dvaput u mjesec dana izgubio na Šubićevcu

Nogometaši Šibenika izborili su finale SuperSport Hrvatskog kupa nakon što su u prvom polufinalu na Šubićevcu pobijedili Dinamo sa 2-1, a pogodak odluke zabio je Duje Čop u sudačkoj nadoknadi. Dinamo je poveo golom Josipa Drmića u 40. sekundi, no Šibenik je u drugom dijelu okrenuo rezultat golovima Ikera Poza (72) i Duje Čopa (90+3). Drugi je to poraz modrih u Šibeniku u mjesec dana, jer istim su rezultatom domaćini u prvenstvu slavili 11. ožujka.

U drugom polufinalu 12. travnja u Koprivnici se sastaju Slaven Belupo i Hajduk, a finale je 24. svibnja na riječkoj Rujevici. Za Šibenik je to drugo finale u povijesti, u svom prvom 2010. godine je izgubio od Hajduka, dok je Dinamo nastavio crnu seriju rezultata ostvarivši samo jednu pobjedu u zadnjih šest nastupa.

Dinamo je gostovanje na Šubićevcu dočekao oslabljen neigranjem Brune Petkovića i Luke Ivanušeca. Iza hrvatskog prvaka je bila i serija loših rezultata i samo jedna pobjeda u posljednjih pet susreta. Međutim, "ranjeni" Dinamo je sjajno ušao u susret i već u 40. sekudni gosti su poveli. Josip Mišić je na rubu kaznenog prostora uposlio Luku Menala, ovaj je "podvalio" loptu za Roberta Ljubičića, koji je zaobišao domaćeg vratara Antonia Đakovića i povratnom loptom uposlio Josipa Drmića koji je zabio za 1-0. VAR je provjeravao pogodak zbog mogućeg zaleđa Menala, ali sve je bilo čisto.

U 66. minuti domaći trener Damir Čanadi sve je karte bacio u napad. U igru su ušli Iker Pozzo, Dejan Radonjić, Duje Čop i Amer Hiroš. Samo šest minuta kasnije domaćin je izjednačio golom španjolskog veznjaka Ikera Pozza. Bila je to brza kontra domaćina, Španjolac je prvo gurnuo loptu Radonjiću, koji je pucao, no lopta se uz malo sreće vratila do Španjolca koji je iz velike blizine zabio u prazan gol. Nakon primljenog gola Dinamo je pojačao ritam. U 80. minuti Marko Bulat je odlično pucao iz slobodnog udarca, no domaći vratar je bio spreman. Četiri minute kasnije Dinamo ponovo trese mrežu, ali se VAR još jednom uključio zbog zaleđa i radost Menala kratko je trajala.

Kada se već činilo kako će susret otići u produžetak, domaćin je šokirao hrvatskog prvaka. Kvržić je sjajno ubacio s desne strane, a Čop još ljepše glavom pogodio za veliku pobjedu Šibenika.

Pred novinare je nakon utakmice stao Ante Čačić, koji bi uskoro mogao postati bivši. Naime, trebao je pobijediti na Šubićevcu, a potom i dobiti Lokomotivu u prvenstvu tri dana kasnije, kako bi ostao na klupi modrih.

- Žao mi je svlačionice, navijača, svih onih koji su uz nas. Jako nam nedostaju igrači koje sam spomenuo. Igramo bez Ademija, Petkovića, Ivanušeca, oni su ipak kvaliteta... Bila je to utakmica u kojoj smo zaista imali sve. Neki su sretni zbog našeg ispadanja. Prema Dinamu se ne stvara neka medijska pozitiva. Ja sam uvijek spreman za kritiku, ako je konstruktivna. Ostajem li? To nije pitanje za mene - zaključio je Čačić.

