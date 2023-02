Ancelotti je jasan: Modrić je zaslužio novi ugovor, ima karijeru kojom je to pokazao

Carlo Ancelotti, trener Real Madrida, rekao je u ponedjeljak da 37-godišnji hrvatski nogometaš Luka Modrić zaslužuje produženje ugovora koji mu istječe 30. lipnja. Ancelotti je na konferenciji za medije u Liverpoolu, gdje Real Madrid u utorak igra prvu utakmicu osmine finala Lige prvaka, bio upitan zaslužuje li ove sezone Modrić produženje ugovora.

"Modrić ima karijeru kojom je to pokazao, i kojom pokazuje da to zaslužuje. Nije dobro prošao tijekom siječnja ali se vratio na svoju najbolju razinu te će nastaviti rasti. Siguran sam u to jer je fizički jako kvalitetan, a također ima želju za igranjem za Real Madrid", izjavio je Ancelotti.

Modrić, kojem ugovor istječe 30. lipnja, ranije je na konferenciji za medije rekao da želi zaslužiti novi ugovor, a ne da mu ga poklone ili ponude zbog prošlih zasluga i ostvarenja.

Klub i igrač još uvijek nisu razgovarali o produženju.

Kapetan hrvatske reprezentacije je osvojio 22 trofeja s Real Madridom, a ove sezone je upisao 31 nastup. Ancelotti je u siječnju bio rekao da se Modrić vratio pomalo iscrpljen sa Svjetskog prvenstva u Kataru gdje je u prosincu osvojio s Hrvatskom brončanu medalju. Ovaj mjesec ga je opet pohvalio na konferencijama za medije.

Real Madrid ove sezone brani naslov pobjednika Lige prvaka.