Alen Babić uzvratio: Klasičan tatin sin koji nikad nije dobio potrebne batine

Alen Babić nedavno je izborio desetu pobjedu u profesionalnoj karijeri. Hrvatski boksač je u najtežem ispitu dosad nokautom u šestoj rundi pobijedio Francuza Davida Spilmonta.

Taj meč je privukao veliku pažnju hrvatske javnosti, ali i braće Sauerland, koji se brinu za karijeru Filipa Hrgovića. Naime, stekao se dojam iz nekoliko poruka na Twitteru kako su jedva čekali da Savage pokaže slabost:

‘Čini se da je Babić našao sebi ravnog’, a onda su u jednom tvitu napisali vezano za eventualnu borbu protiv Hrgovića:

‘Ponudili smo Babiću meč, a on ga je odbio. Proći ćemo kroz rang ljestvicu ponovno u siječnju te se nadamo da će netko prihvatiti meč’.

Savage je nedavno gostovao u Podcast Inkubatoru, te je demantirao bilo kakvu ponudu braće Sauerland.

– To je očajan čin nekih ljudi, koje vidim kao miševe. Izlaze kad je mrak i kad nitko ne vidi. To je miš koji laže, koji je već mnogo puta lagao. Kako ja ne bih prihvatio borbu? Ja tu borbu želim cijelo vrijeme – rekao je Alen Babić i dodao:

– Kaže da su svima nudili meč. Jesu li nudili do 250. mjesta, da bi svi oni odbili? Njegov protivnik bio je 255. na svijetu. To su obični lažovi. Kocka je idiot, a Sauerlandi su miševi. Bolje da me ne izazivaju, jer znam mnogo o njima i ne bi bilo dobro da kažem sve što znam.

Savage je braći Sauerland posvetio i dvije objave na Instagramu.

‘Evo s kakvim ljudima ja imam posla. Klasičan tatin sin koji nikad nije dobio potrebnih batina’, napisao je Alen Babić, a onda je braću Sauerland podučio gramatici, jer su ranije u poruci njegovo prezime napisali malim slovom:

‘Brata i sestru si piši malim slovima…’