Ako izgubimo od Švedske, prodat ću volvo i izbrisati Abbu

Ako Švedska izbaci Englesku izbacit ću IKEA-ino pokućstvo, izbrisati ABBA-u s popisa pjesama i prodati volvo - samo je jedna od duhovitih objava na engleskim društvenim mrežama.

Švedska i Engleska sastat će se u četvrtfinalnoj utakmici u subotu (16 sati), a pobjednik će igrati protiv boljeg iz sraza Hrvatske i Rusije (subota, 20 sati).

Englezi su plasman u četvrtfinale izborili nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca 4:3 (1:1).

Prvi put otkako igraju na SP-ima slavili su nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Pamte ispadanja na jedanaesterce 1990. u Italiji, 1998. u Francuskoj i 2006. u Njemačkoj.

Ne pritišće nas povijest

Jedan od onih koji su promašili jedanaesterac na EP-u u Engleskoj 1996. godine bio je i današnji izbornik Gareth Southgate.

- Igrače neće podleći pritisku naše prošlosti. Pričao sam s igračima o tome i rekao im da svaki od njih piše svoju povijest. Još ne idemo kući - kazao je Southgate.

Engleska je, do sraza s Kolumbijom, samo dvaput od 1990. godine slavila u eliminacijskoj fazi turnira.

Nogomet se vraća kući, uvjereni su na Otoku. Tako su njihovi mediji zadnjih dana izvlačili zanimljive podudarnosti kroz povijest. Poput mantri ponavljaju se objave na društvenim mrežama.

‘Pep Guardiola je 2010. vodio Barcelonu, Španjolska je postala prvak. Četiri godine kasnije vodio je Bayern, pa su Nijemci osvojili naslov. Danas je trener Manchester Cityja...’

Pa će zato Engleska postati prvak, misle u kolijevci nogometa.

No, 2010. Pep je u Barceloni trenirao okosnicu španjolske reprezentacije, a 2014. u Bayernu imao je najvažnije njemačke reprezentativce.

Cityjevi igrači danas ipak nisu najjača snaga Gordog Albiona.

A zgodna je i ona poveznica s 1966. godinom u kojoj je Real Madrid postao europski prvak, Burnley se kvalificirao u Europu, Manchester City osvojio ligu, Chelsea završio na petom mjestu i Engleska postala svjetski prvak...

Ove godine nedostaje samo engleski naslov!

I ne samo to. Naslov najboljeg strijelca mogao bi pripasti Harryju Kaneu. Jer, još od 1939. godine i Tommyja Lewtona, Englezi nemaju napadača koji je zabio u šest uzastopnih utakmica za Englesku. Još bolje zvuči podatak da je Kane šest pogodaka zabio iz šest udaraca na ovom turniru. Drugi najbliži mu je Belgijac Romelu Lukaku s četiri pogotka. No, objektivno, Tottenhamov napadač mora strahovati i od Mbappea (3) kao i Cavanija (3).

Kada već pričamo o konkurenciji naravno da se mnogi bave projekcijom tko će otići do kraja. Tu se najčešće slijede kladionice, no to sugerira i nogometni osjećaj prema kojem najbolje do sada izgleda Brazil.

Titeova momčad djeluje najkompletnije, iako jakog suparnika sigurno će imati u Francuskoj s kojom se mogu naći u polufinalu turnira. Na krilima razigranog Mbappea, tricolori su sigurno najozbiljniji kandidati za naslov prvaka.

Švedska utakmica tisućljeća

Švedske novine Svenska Dagbladet tvrde da njihova reprezentacija može otići dalje nego ikada. Ponudili su čitateljima vodič za Samaru gdje će protiv Engleske igrati: ‘Svoju najveću i najvažniju utakmicu tisućljeća...’

Šveđanima se, nakon plasmana u četvrtfinale, obratio i premijer Stefan Lofven.

- Naša izvedba refleksija je zajedničkog djelovanja. Kada pomažete jedni drugima, možete otići jako daleko. Švedska je mala država, ali smo svjetski lideri na mnogim poljima. Zajedništvo vas čini jako, jako snažnim - kazao je Lofven.

Šveđani podižu svoje samopouzdanje:

- Svijet misli da je ovo gomila koja igra dosadan nogomet. Vjerojatno ima onih koji igraju otvorenije, ali ako želite zaustaviti Švedsku, onda nam pošaljite nekog boljeg od Švicarske - piše Aftonbladet.

