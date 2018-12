Ajax je pronašao način kako stvoriti čuda od djece koja sada osvajaju Europu

Amsterdam je čekao od sezone 2005./2006. na ulazak u drugi krug Lige prvaka i napokon dočekao. Ajax, baš u godini povratka nizozemskog nogometa u zvjezdanu orbitu, prošao je zahtjevnu skupinu i ušao u osminu finala.

Nogometnim je velikanima takvo što uobičajeno, ništa zbog čega treba slaviti, ali za Ajax riječ je o koraku prema naprijed, spremni su u Europi biti sila kakva su bili prije nešto više od 20 godina kad su postali prvaci Europe.

Kopiranje Ajaxova modela

Naravno, situacija se znatno promijenila. Da bi sada ušli u društvo osam najboljih, ajaxovci moraju preko aktualnog prvaka i prvaka u posljednje tri godine – madridskog Reala. Ali, ništa nije nemoguće... Prvenstveno jer Ajax nema što izgubiti, cilj je ispunjen ulaskom među 16, s momčadi koja ima u prosjeku 23,6 godina i bila je starija samo od CSKA iz Moskve čija je momčad prosječno stara 23,4 godine. No, CSKA je bio posljednji u skupini, a Ajax nije izgubio ni jednu od šest utakmica, što nije mala stvar zna li se da su mu osim slabog AEK-a suparnici bili Bayern i Benfica.

– Suparnike uvijek do travnjaka vodimo kroz hodnik u kojem su zabilježeni svi naši uspjesi, time im dajemo do znanja koliko smo veliki – govore vodiči na turi Ajaxovom arenom, koja nosi ime po Johanu Cruijffu.

Ajaxove veličine svjesni su i njegovi igrači. No, u posljednjih 15-ak godina jednostavno im nije išlo, kao ni ikomu u Nizozemskoj...

Jer, u želji da održe tempo i ostanu pri vrhu, Ajax i ostali nizozemski velikani PSV i Feyenoord pokušavali su to postići kratkoročnom politikom. Počeli su dovoditi igrače, trošiti na njih velik novac i riskirati ulozima koje na kraju ne mogu opravdati.

Hennie Henrichs postao je predsjednik kluba 2011. i odustao je od takve kratkoročne politike. Već godinu kasnije dovodi Edwina van der Sarra i Marca Overmarsa na mjesto direktora i jasno daje doznanja svima u klubu što očekuje. Cilj je bio okrenuti se nizozemskim talentima i susjedstvu.

Naime, Ajax je postao poznat po svojoj nogometnoj školi i skautskoj službi, ali kad je potkraj prošlog stoljeća u nogometni svijet počeo ulaziti veliki kapital, počelo se kopirati Ajax, ali u kineskom stilu, brzo i bez suzdržavanja. Vidiš proizvod, uzmeš ga, seciraš i radiš isto to, ali brže i više dok konkurencija ne izdahne. Tako se i došlo do željenih rezultata. Kopljanici se s time nisu mogli nositi i otud suša. Ne samo rezultata nego i talenata.

Generacija budućnosti

U prošlosti su postojali Cruijff i njegov Ajax koji je vladao sedamdesetih, Van Basten osamdesetih, Dennis Bergkamp, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert i Van der Sarr devedesetih... Početkom 21. stoljeća svjedočili smo stvaranju Zlatana Ibrahimovića i Luisa Suareza, čije majstorije još imamo prilike gledati. I to je više manje to... Do ove generacije!

Mladi Ajax vodi trener Erik ten Hag, koji u 13 godina nogometne karijere nikad nije zaigrao za Ajax. No, pomogao je u razvoju Justina Kluiverta, uspio uvjeriti upravu kluba da dovede Dušana Tadića i Daleya Blinda, koje je odlično ukomponirao u momčad, momčad koje je sada u središtu pozornosti.