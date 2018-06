50 nijansi nogometa – ili zašto su nogometaši tako privlačni ženama

Žene vole nogometaše. U toj općepoznatoj činjenici nema nepoznanica. No, kada se u jednadžbu uključe manekenke, stvar se obično svodi na novac. Trebalo bi stoga o tom pitanju porazgovarati s djevojkama i suprugama naših nogometaša koji, primjerice, šest mjeseci nisu dobili plaću. To su oni kojima su cure davale džeparac da kupe sokić nakon napornog treninga, a mame, i same na burzi, prale dresove i kuhale ručkove da dijete nekako preživi. Naravno, (naši i oni koji nisu naši) dečki u koje su sada uprte oči nacije miljama su daleko od tih i takvih nogometnih slika. No je li sva tajna žena i nogometaša u novcu?

Sve žene koje su vidjele fotografiju koja zorno pokazuje kako se Gerard Piqué na madridskom aerodromu razveselio dolasku svoje Shakire, a što donji dio pamučne trenirke nije mogao sakriti (a vjerujte mi: žena koja je vidjela tu fotografiju jako ju je dobro zapamtila), svjesne su sasvim drugih odlika nogometaša. Dečki su mladi, u naponu snage, fino utrenirani za dugotrajne napore. Grijeh je to ne iskoristiti.

Upravo takav isti grijeh počinila je autorica planetarnog literarnog hita “50 nijansi sive” E. L. James. Sirota gospođa Amerikanka jednostavno nije svjesna svih prednosti nogometa, jer dečki u američkom nogometu nose drugačije dresove, pa joj se tako i omakla ta nevjerojatna pogreška kojom je gospodin Gray običan – poslovnjak.

Za njeno erotsko štivo (meke vrste u kojem su bičevi i lisice tek koketiranje sa sado-mazo seksom i mamac za lakovjerne) osnovna premisa glasi: glavni junak u svakom trenutku spreman na maraton u seksu mora biti mlad, a kako bi bajka koju je kritika sasvim pogrešno nazvala “pornografijom za mame” zaista žene ostavljala bez daha, mora biti i basnoslovno bogat.

Dakle, mora imati od 25 do 28 godina jer, za razliku od žena, dečki ipak mnogo brže gube moć za izuzetne izvedbe, i mora biti spreman razbacivati se milijunima dolara na helikoptere, jedrilice i skupe automobile kao poklone za diplomu...

[video: 25391 / ]

A ako to nisu dečki koji sada igraju u Rusiji, stvarno ne znam tko jest.