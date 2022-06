Zvijezdu 'Ratova zvijezda' hejteri zatrpali rasisitičkim porukama: 'Nitko ne može zaustaviti ovu mržnju'

Franšiza "Ratovi zvijezda stala je uz glumicu Moses Ingram (29) nakon što je otkrila da je primila stotine rasističkih poruka i komentara na društvenim mrežama.

Glumica je debitirala u dugoočekivanoj seriji "Obi-Wan Kenobi" kao opasna inkvizitorica Reva, otkrila je na društvenim mrežama da su joj "toksični" obožavatelji poslali stotine rasističkih poruka otkako je serijal debitirao na Disney+ platformi.

Ingram je objavila više primjera rasističkih poruka i komentara na Instagramu, ističući da je primila stotine poruka, od kojih su neke uključivale pogrdnu riječ za tamnopute osobe.

Nitko ništa ne može učiniti po tom pitanju. Nitko ne može učiniti ništa da zaustavi ovu mržnju - rekla je u videu objavljenom na njezinim Instagram storyjima.

- Ono što me muči je... taj osjećaj kao, jednostavno moram zašutjeti i prihvatiti to, samo se moram naceriti i podnijeti. A nisam tako građena. Hvala ljudima koji me brane. A vama ostalima, svi ste čudni - rekla je Moses.

We are proud to welcome Moses Ingram to the Star Wars family and excited for Reva’s story to unfold. If anyone intends to make her feel in any way unwelcome, we have only one thing to say: we resist. pic.twitter.com/lZW0yvseBk