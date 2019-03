Nakon pet godina na HRT se vraća show “Zvijezde pjevaju” u kojem pjevači “uče” poznate osobe, zvijezde, nastupati i pjevati. Jedna je od onih koji će pokazati svoje pjevačko umijeće i glumica Katarina Strahinić, koju posljednje dvije sezone na HRT-u gledamo kao Sanjicu u seriji “Ko te šiša”. Katarinin je mentor Pero Galić, frontmen grupe Opća opasnost.

– Jako sam se iznenadila kad su me zvali iz uredništva emisije s prijedlogom da sudjelujem u novoj sezoni showa “Zvijezde pjevaju”. Pitali su me znam li pjevati i jesam li zainteresirana. Naravno da sam bila zainteresirana, no nisam bila sigurna znam li dobro pjevati. Rekli su da to nije toliko ni bitno, nego da je važno da želim sudjelovati u emisiji. Kao mala gledala sam tu emisiju i mislila kako bih voljela jednog dana sudjelovati u njoj. I, eto, na kraju mi se želja i ostvarila – rekla nam je simpatična Katarina koja se oduševila kad je čula da joj je mentor roker Pero Galić.

– Bila sam tako uzbuđena kad sam došla na prvu probu. Toliko je dobra ekipa, već smo se svi “skompali”. Najprije me je bilo užasno strah jer nikad nisam javno pjevala. Cilj mi je samo da ne ispadnem prva i već sam svim prijateljima rekla da glasaju za mene, a ja ću im platiti račun za mobitel – dodaje Katarina uz smijeh.

Glumica kaže da ima specifičnu boju glasa te da ne može baš sve otpjevati. Već su i odabrali dio repertoara po žanrovima. Više joj pašu balade i rock. – Kad sam se prvi put čula nakon probe, došlo mi je da plačem. Najveću tremu imam dok pjevam. Prvo pjevačko iskustvo bilo mi je kad sam kao djevojčica pjevala u crkvi za Božić. Ja sam pjevala “Tihu noć”, a Mirna Savić pjevala je “Amazing Grace”. Kad je završio koncert, moja me mama ignorirala. Odmah je otišla Mirni i rekla joj: “Mirna, super si pjevala”. Sličnih priča imala sam i na Akademiji. Sad je došlo vrijeme da sve to ispravim – kaže Katarina koja jedva čeka nastup u prvoj emisiji.

– Svi su kolege u emisiji odlični. Tara Thaller, Borko Perić i Ella Dvornik imaju možda najviše iskustva – kaže Katarina.

Kada razgovarate s ovom mladom glumicom, primijetite da joj osmijeh ne silazi s lica. Po tome je dosta slična Sanjici iz serije “Ko te šiša”. No, Katarina nalazi i puno razlika između njih dvije.

– Stvar je i u tome da nakon snimanja često ostanem u tom liku. Recimo, ja privatno nikad ne rokćem kad se smijem, a nakon snimanja ove serije to mi se počelo događati. Sanjica je kao i ja, vedra i optimistična, ali ona je puno naivnija. Hrabrija sam od Sanjice, ona je nesigurnija u sebe. Volim biti glasna i vođa u društvu, a Sanjica to nije – kaže Katarina.

Nedavno je završila druga sezona ove serije, a Katarina nije ni znala koliko je gledana dok joj se nisu počeli javljati fanovi.

– Nedavno me prijatelj zamolio da jednoj devetogodišnjoj djevojčici snimim videopozdrav. Nju je to toliko oduševilo da sam je pozvala na set. Još mi je dosta ljudi reklo da rado prati seriju, što mi je jako drago – kaže Katarina.

Za glumicu je sudjelovanje u seriji “Ko te šiša” samo nastavak TV uloga. Upoznali smo je u seriji “Na terapiji”, a gledali smo je još i u “Nemoj nikom reći” i “Počivali u miru”.

– Kad je serija “Počivali u miru” tek počela, mama me pitala: “A kad ćeš ti glumiti u jednoj ovakvoj seriji?” pa sam, čim sam dobila ulogu u njoj, najprije zvala mamu da joj se pohvalim. Imam sreću da sam radila samo u odličnim projektima. Kad svi rade posao koji vole, onda je lako. Naravno, pomaže i kad glumite s iskusnim kolegama od kojih možete puno naučiti – dodaje Katarina.

Katarina je najbolji primjer da se Akademija može upisati i bez veze. Njoj je to uspjelo čak dva puta – u Sarajevu i Zagrebu.

– Nikad ne bih upala da nisam bila toliko opuštena. Uvijek sam htjela ići na Akademiju, no uvjeravali su me da nema šanse da upadnem iz prve. Zato sam namjeravala studirati matematiku pa svake godine pokušavati na Akademiji. Tog ljeta prijatelji su se pripremali na prijamni za Akademiju u Sarajevu. Došli smo u petak i tulumarili cijeli vikend. Na kraju se dogodilo da sam ja jedina ušla u uži krug. Prijatelji su se svi vratili u Zagreb, a ja sam morala ostati. Na kraju sam bila i ljuta jer jedino ja ostajem. No, upoznala sam predivne kolege i profesore zbog kojih sam se zauvijek zaljubila u Sarajevo. Već sam se počela dogovarati i gdje ću tamo živjeti, a roditelji su mi rekli da barem probam i u Zagrebu. Kako sam uspjela u Sarajevu, došla sam i na prijamni u Zagrebu jako opuštena i upala iz prve. Ostalo je povijest – kaže nam Katarina.

Glumica ima i internacionalnu karijeru, glumila je Indijanku u filmu o Winnetouu, koji se snimao i kod nas.

– To je isto bilo super jer je bilo i akcijskih scena. Moj je partner velika tinejdžerska zvijezda u Njemačkoj i, kad sam došla na snimanje, sve su mi šminkerice i kostimografkinje zavidjele jer je jako zgodan. Na internacionalnim setovima puno je kultura i jezika. Nedavno sam snimila još jedan njemački film “Opasna sjećanja” – kaže Katarina, koja još poput obične djevojke mašta o poznatim stranim glumcima, iako je imala i manju ulogu u seriji “Crossing Lines”, u kojoj glumi i veliki Donald Sutherland.

– Evo, lani sam bila u Los Angelesu i vidjela sam Emmu Roberts i Gwyneth Paltrow. Samo sam se smrznula kad sam ih vidjela i poslije sam samoj sebi govorila da sam glupa jer se nisam fotografirala s njima.

Za sebe kaže da je za ulogu spremna naučiti sve. Tako je zbog “Ko te šiša” naučila šišati, vozila je i moped, a spremna je, ako treba, i smršavjeti ili udebljati se.

– Ma nije se problem ni skinuti, naravno ako je to opravdano ulogom. Ovisi kakav je projekt – kaže Katarina.

U slobodno vrijeme voli putovati pa je, osim Ameriku, s dečkom Mislavom posjetila i Tunis.

– Putovanja su mi donijela puno iskustava i znanja koja mogu primijeniti i u glumi i to je razlog zašto obožavam putovati. Samo da mi je akcije. Naravno, volim gledati serije i filmove. Volim sve što vole mladi – dodaje Katarina.

S Mislavom je tri godine, a lani su se zaručili. Svadba je trebala biti ove godine, ali zbog poslovnih obveza to smo odgodili za iduću. Htjeli bismo da bude sve kako treba, zato smo i uzeli malo više vremena za planiranje. No, vjenčanicu već imam, doduše u glavi (smijeh). Moram vam reći da sam prvo željela malo vjenčanje, no i Mislav i ja volimo ljude i imamo puno prijatelja pa vjerujem da će to biti tulum za pamćenje – kazala nam je na kraju Katarina.

