Zvijezda Marvelovih filmova proglašena krivim zbog napada na bivšu djevojku

Studio Marvel izbacio je glumca Jonathana Majorsa (34) nakon što je proglašen krivim za napad i uznemiravanje svoje bivše djevojke.

Majors je glumio i seriji "Loki" i filmu "Ant-Man And The Wasp: Quantumania", a trebao je igrati jednu od glavnih uloga u sljedećem nastavku "Osvetnika", no njegova karijera je prekinuta nakon presude.

Glasnogovornik filmskog studija u vlasništvu Disneya rekao je da se glumac više neće pojavljivati ​​u budućim projektima.

Optužbe protiv glumca došle su nakon svađe između njega i njegove bivše djevojke, Grace Jabbari (30), koja je započela na stražnjem sjedalu automobila u New Yorku.

Jabbari jke optužila Majorsa za napad u vozilu, i rekla da ju je ostavio u neopisivim bolovima. Dodala je da ju je udario u glavu, zavrnuo joj ruku iza leđa i stezao joj srednji prst dok ga nije slomio.

VEZANI ČLANCI:

Majorsovi odvjetnici rekli su da je ona bila našadač, navodeći da je pobjesnila nakon što je na njegovom telefonu pročitala SMS poruku koju je poslala druga žena. Rekli su da je Jabbari sve izmislila kako bi se osvetila glumcu koji je samo pokušavao vratiti svoj telefon i pobjeći na sigurno.

Tužitelji su kao dokaz priložili glasovne snimke i tekstualne poruke bivšeg para.

- Ja sam čudovište. Užasan čovjek. Nisam sposoban za ljubav - poručio je glumac u rujnu 2022. godine.

Majorsov odvjetnik tvrdio je da je rasa njegovog klijenta imala faktor u njegovom uhićenju. Glumac je cijelo vrijeme tvrdio da je nevin, ali sada se suočava s jednom godinom zatvora nakon što ga je porota osudila.

Od uhićenja u ožujku Majors je izgubio razne glumačke uloge i ugovore s sponzorima, a njegova drama Magazine Dreams povučena je iz prikazivanja ranije ovog mjeseca.

Podsjetimo, Jonathan Michael Majors je najprije je postao poznat nakon što je glumio u nezavisnom dugometražnom filmu The Last Black Man in San Francisco, a 2020. dobio je širu pozornost glumeći u HBO-ovoj televizijskoj seriji Lovecraft Country, za koju je nominiran za nagradu Primetime Emmy. Također je glumio Nata Lovea u vesternu The Harder They Fall iz 2021. godine i Jesseja L. Browna u ratnom filmu Devotion iz prošle godine. Od 2021. počeo je glumiti u Marvel filmovima kao različite verzije lika Kanga.

VIDEO: Bivša predsjednica u neobičnom izboru obuće: U centru Zagreba viđena u japankama