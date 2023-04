Zvijezda Harryja Pottera postao otac, s partnericom dobio prvo dijete

Zvijezda filmova o Harryju Potteru Daniel Radcliffe i njegova dugogodišnja partnerica Erin Darke dobili su svoje prvo dijete. Daily Mail je objavio fotografije para u šetnji s djetetom u kolicima na ulicama New Yorka nedugo nakon što se doznalo da će postati roditelji. Glumac je nosio šiltericu i zaštitnu masku, no fotografi su ga ipak primijetili.

Par je prije mjesec dana otkrio kako čeka dijete, a to je potvrdio i glumčev glasnogovornik za Mirror te otkrio da je par sretan zbog djeteta.

- Daniel i Erin ne mogu biti sretniji što im stiže beba. Apsolutno su oduševljeni i jedva čekaju postati tročlana obitelj. Nedavno su rekli vijest svojim obiteljima i prijateljima. Ovo je nevjerojatno uzbudljivo vrijeme – rekao je. Par je snimljen u šetnji, a na fotografijama se vidi kako Erin ima trudnički trbuh. Te fotografije podijelio je i glumac na svojim društveni mrežama.

- Dijete u nastajanju - napisao je te otkrio da će postati tatom.

Dodajmo da je glumac prošle godine u razgovoru za Newsweek pričao o djeci.

- Volio bih da moja djeca, ako i kada ih bude, dolaze na filmske setove. San bi mi bio da dođu na filmski set i kažu: 'Bože, volio bih biti umjetnik, volio bih biti u ekipi' - rekao je tada.

Inače, par se upoznao na snimanju filma 'Kill Your Darlings' iz 2013. godine, u kojemu je Daniel glumio pjesnika Allena Ginsberga, a ona ženu koja s njim ima romantičan susret. Međutim, Radcliffe rijetko priča o svom privatnom životu.

- Kao glumac, samo želim živjeti svoj život i viđati se sa svojim prijateljima. Želim da jedino o čemu ljudi pričaju bude moj posao - rekao je ranije glumac.

Glumac kojeg mnogi pamte kao mladog čarobnjaka mnogima je želju za povratkom ulozi ispunio tijekom karantene. Naime, tada se vratio ovoj ulozi dok je čitao prvo poglavlje jedne knjige iz serijala. Radcliffe je tako bio samo jedna od zvijezda koja je to učinila i to sklopu inicijative "Harry Potter at home". Pokrenula ju je autorica svijeta o malom čarobnjaku, J. K. Rowling, kako bi djeci, mladima i svim ljubiteljima Harryja Pottera olakšala boravak u karanteni. Radilo se o ukupno sedamnaest poglavlja koja su čitati i Stephen Fry, David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim, Noma Dumezweni, Eddie Redmayne i mnogi drugi.

