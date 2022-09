Zvijezda 'Baywatcha' (54) nikad nije izgledala bolje, otkrila je kakvu prehranu prakticira i što izbjegava

Glumica Donna D' Errico (54) proslavila se ulogom u kultnoj seriji "Spasilačka služba", a iako je tijekom emitiranja serije bila u sjeni Pamele Anderson, proteklih godina itekako je prisutna u medijima, a sve prvenstveno zbog svoje atraktivne figure koja ju ne napušta ni u šestom desetljeću života.

Donna ne krije kako su tajna njezinog izgleda estetske korekcije kojima se podvrgnula kako bi uklonila tragove godina. No, nisu estetske operacije jedine koje ju drže zdravom i lijepom, a zvijezda popularne serije otkrila je neke druge tajne vječne mladosti, poput biljne prehrane. D’Errico je rekla da se odlučila za vegansku prehranu jer je otkrila mračnu stvarnost tvorničkog uzgoja, a upravo je takva vrsta prehrane najviše zaslužna za njezinu liniju.

- Doživjela sam brojne benefite, poput čišće kože, bolje probave, boljeg sna, ali to nije razlog zašto to radim. Činim to zbog životinja - rekla je i dodala da je sad lakše postati vegan jer postoje razne alternative za meso i sireve na tržištu. A najviše jede voće i povrće.

Foto: Profimedia

- Volim imati zalihe povrća, voća, orašastih plodova i avokada - objasnila je i navela da redovito tijekom dana jede, umjesto da pojede samo tri velika obroka. A što se tiče kože, kaže da se najviše drži podalje od sunca.

- Prije sam koristila dječje ulje i pržila se na suncu kako bih potamnila. Prestala sam s tim. Cijelo vrijeme imam kremu za sunčanje, bez obzira na godišnje doba. Ako želim malo boje, upotrijebit ću sredstvo za samotamnjenje ili hidratantnu kremu u boji. Želim se brinuti za svoju kožu najbolje što mogu i prva stvar koju mogu učiniti je da kloniti se sunca - otkrila je, piše Živim.hr.

Inače, glumica je nekoliko puta pozirala za Playboy, a prošle godine skinula se zbog humanitarne akcije. Naime prikupljala je novac za spašavanje žrtva trgovine ljudima, školovanje ranjivih i pomaganje preživjelima, a njezina fotografija na kojoj je samo prekrivena crvenom bojom oduševila je njezine pratitelje.

Iza sebe ima propali brak s glazbenikom Nikkijem Sixxom iz benda Mötley Crüe, a s njim je dobila kći Frankie- Jean Sixx. Turbulentan brak okončali su 2007. godine zbog njegove ovisnosti, a iz prijašnje veze ima sina Rhyana D' Errica. Donna se i dalje bavi glumom, a posljednji filmovi koje je snimila su "116 MacDougal" i "Escape from Area 51".

