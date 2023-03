Žrtva Jeffreyja Epsteina digla novu tužbu protiv Giuffre: Bila sam korištena za njegovo zadovoljstvo

Jedna od žrtava seksualnog predatora Jeffreyja Epsteina, umjetnica Rina Oh podnijela je nove tužbe protiv Virginije Roberts Giuffre u kojima je detaljno opisala kako ju je Giuffre prisilila na oralni seks, piše NY Post.

Naime, Rina tvrdi u dokumentima koji su podneseni Vrhovnom sudu Manhattana u petak da se u jesen 2001. godine, dok je bila u Epsteinovoj 'sobi za masažu' u kući na Upper East Sideu, Giuffre imala oralni seks s njom, a milijunaš je to sve gledao.

Oh je ispričala u ovom intervjuu kako joj je bilo jasno da to nije u redu te da Epstein nije u redu. Naime, Rina je iznijela optužbe protiv Guiffre u tužbi koja se odugovlači još od 2021. godine, kada je Oh protiv Giuffre podnijela tužbu od 10 milijuna dolara zbog klevete jer ju je imenovala kao "Epsteinovu regruterku".

Rina se prisjetila Virginijinog navodnog napada na nju 2001. godine te tvrdila da ih je do 'sobe za masažu' pratio batler te da je bila u šoku kada je ugledala Giuffre, koju je ranije sretala. Oh je tada imala 22 godine, dok je Giuffre imala 18, dok je Epstein imao 48 godina.

- Odjednom, nekoliko trenutaka nakon što smo ušli u sobu, bili smo goli - prisjetila se Oh.

Prema sudskim dokumentima, Giuffre je zgrabila rebra, dijafragmu, grudi i genitalije Rine Oh bez njena pristanka. Tijekom seksualnog odnosa Giuffre je postajala grublja i agresivnija s Oh na zahtjev Jeffreyja Epsteina. U dokumentima tvrdi kako joj je Epstein nakon svega rekao da se odjene i ode.

- Bila je to samo još jedna njegova seansa, a ja sam bila korištena kao subjekt za njegovo zadovoljstvo - rekla je Rina. Oh je opisivala Epsteina kao svog starijeg, bogatog dečka, ali je od tada govorila da je shvatila da je stvarno bila žrtva seksualnog zlostavljanja u koje su bili uključeni Epstein i njegovi suradnici.

Nakon te tužbe Giuffre je uzvratila tužbom u kojoj tvrdi da ju Oh pokušava oklevetati i kazniti za objavu na Twitteru u kojoj je napisala da je umjetnica sudjelovala u zlostavljanju maloljetnika.

Inače, Virginija Giuffre, koja je opisana kao Epsteinova seksualna robinja, tvrdila je da ju je Epstein prodao princu Andrewu. Također, u parnici protiv kraljevske obitelji tvrdila je da je vojvoda od Yorka imao odnos s njom tri puta.

Podsjetimo, Epstein je imao široku mrežu srednjoškolki i studentica koje su bile prisiljene zadovoljavati njegov nezasitni seksualni apetit, a na popisu u njegovoj 'maloj crnoj knjižici' bilo je više od stotinu djevojaka.

"On voli prekrasne žene, i mnoge od njih su mlađe", rekao je Donald Trump 2002., opisujući preferencije svog prijatelja Epsteina. U stvarnosti, žene nisu bile samo "mlađe", već su, prema optužnici, bile maloljetne.

U to vrijeme taj bogati menadžer hedge fonda, prijatelj mnogih slavnih osoba i političara, nije izazivao kontroverzije, a njegova pojava često je uspoređivana s dizajnerom Ralphom Laurenom. Deseci tinejdžerki, od kojih su neke imale samo 14 godina, navodno bi prolazile kroz Epsteinov 'salon za masažu' nekoliko puta dnevno.

