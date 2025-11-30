Naši Portali
NA TELEVIZIJI

Znate li tko je ovo? Natjecala se na Dori prije 20 godina, a sada je gledamo ujednom popularnom reality showu

VL
Autor
Vecernji.hr
30.11.2025.
u 08:00

Mnogi su zaboravili da ova svestrana samohrana majka nije nepoznato lice javnosti – prije točno dva desetljeća nastupila je na Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije

Ove sezone, gledatelji popularne emisije 'Ljubav je na selu' s pažnjom prate ljubavne avanture farmera i njihovih odabranica, a među kandidatkinjama koje su posebno privukle pozornost ističe se Petra Kosalec. Mnogi su zaboravili da ova svestrana samohrana majka nije nepoznato lice javnosti – prije točno dva desetljeća nastupila je na Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije.

Njezin put u prošloj, 17. sezoni emisije, bio je sve samo ne predvidljiv. Iako je njezina potraga za srodnom dušom započela na imanju farmera Ivice, on ju je među prvima poslao kući. No, sudbina je imala drugačije planove. Farmer Željko, prepoznavši u njoj osobu s kojom je osjetio "klik" tijekom razgovora, odlučio joj je pružiti drugu priliku i pozvao ju je na svoje imanje. Petra je prihvatila poziv, spremna istražiti kamo će je odvesti nova simpatija. Iako njihov odnos na kraju nije prerastao u ljubav, rastali su se u prijateljskim odnosima, a Petra je za Željka imala samo riječi hvale, opisavši ga kao iznimno dobrog čovjeka.

Na Dori je nastupila s baladom "Ostani", za koju je sama napisala tekst. Svojim je nastupom uspješno prošla zahtjevno polufinale, osvojivši visoko peto mjesto i osiguravši prolazak u veliku završnicu. U finalu, održanom 14. ožujka 2004. u Opatiji, Petra je zauzela 12. mjesto. Te je godine konkurencija bila iznimno jaka, a pobjedu je odnio Ivan Mikulić s pjesmom "Daješ mi krila", koja je kasnije na engleskom jeziku pod nazivom "You Are the Only One" osvojila 12. mjesto u finalu Eurosonga.

FOTO Broni poznati stigli na premijeru emotivnog dokumentarca o pjesmama Đorđa Novkovića
Osim Mikulića, na pozornici Dore te su se godine našli i Jacques Houdek, Karma, Mladen Grdović, Ivana Kindl te Andrea Šušnjara, tada kao dio dua Andrea. Iako se danas ne bavi aktivno pjevanjem, Petrin životni put svjedoči o njezinoj svestranosti. Rođena Zagrepčanka, okušala se i u glumačkim vodama, ostvarivši uloge u serijama "Metropolitanci" i "Sjene prošlosti". Danas, dva desetljeća nakon svog glazbenog debija na Dori, Petra je ponovno u središtu javnosti, ali u potpuno drugačijoj ulozi. Svojom iskrenošću i vedrim duhom u emisiji "Ljubav je na selu" osvojila je simpatije gledatelja, pokazujući da se iza svjetala pozornice krije žena koja, kao i mnogi drugi, jednostavno traži životnog suputnika.

reality show televizija RTL Ljubav je na selu showbiz

