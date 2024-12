Zlatkove dame ne žele više biti u njegovoj blizini, a Ilona usporava svog zaručnika: 'Korak po korak, brak je nešto posebno'

Valentina i Toni uživaju na Korčuli, a ona je iskazivala svoje želje o svim aktivnostima tijekom putovanja, od plaže do večera i masaža. „U našoj vezi mislim da ja možda vodim glavnu riječ, Toni bi možda htio da on vodi“, kazala je „Došli smo u Korčulu da uživamo, ne da ležimo u krevetu.“ „Puno priča, ali nekako se nađemo na pola puta, dogovorimo se sve... Otkad sam s Valentinom, naoružan sam do zuba što se tiče strpljenja“, priznao je farmer, dok ga je Valentina tjerala da se prije izlaska iz apartmana mora okupati, pa je u jednom trenutku čak otišao nasamo predahnuti na terasu.Tatjana i Željko konačno su mogli uživati sami i posvetiti se jedno drugome, a uputili su se na Vis: „To je jedan poseban osjećaj, nadopunjujemo jedno drugo.“ Milena i Ivo sve su otvoreniji jedno prema drugome, a Milena je odlučila kako je vrijeme da se povežu i na razini energija. Ivo ju je pokušao poljubiti u usta, no nije još bila spremna.

„To je usta na usta, ja mislim da je to već intima, ali mi nismo došli do te intime. Mislim da oboje želimo jedan zdravi temelj“, istaknula je, „Očekujem od njega da vodi, da vidim je li sposoban biti stup, muškarac. Umorila sam se od vođenja.“ Ivica, Ilona i Ivana još su uvijek na njegovoj farmi, a dvije prijateljice ne žele se razdvajati. Ivica je za njih pripremio kratki izlet u Lonjsko polje. Ilona je mladom farmeru poručila da bi na romantično putovanje voljela otputovati u Mađarsku jer je porijeklom od tamo, a zatim mu je i na mađarskom poručila: „Volim te!“ Ruža i Ilija šetali su Baščaršijom, a on se nije odvajao od nje.

„Ilija nije zaljubljen u mene, samo me obožava kao osobu“, smatrala je Ruža. Farmer joj je priznao da se, dok su bili odvojeni, dopisivao s jednom Njemicom, no nije siguran hoće li se išta među njima razviti. „S Ružom sam iskren 90-95 posto“, kazao je, „S njom želim sve, samo da je ona iskrena. Mislim da je ljubomorna.“ „Drži vrata otvorena. Mulja, traži bolju opciju od mene“, smatrala je Ruža. Voditeljica Anita Martinović posjetila je Ivicu i cure kako bi doznala najnovije događaje s farme. „S Ilonom i Ivicom sam se zbližila toliko koliko se s nekime ne bih za možda deset godina, imam povjerenja u njih, osjećam se sigurno, imamo tu pozitivnu energiju“, otkrila joj je Ivana, koja je već pristala novom paru biti i vjenčana kuma. Ivica je priznao da ni u snu nije očekivao da će mu emisija donijeti toliku ljubav. „S obzirom na to da je prsten na ruci, rekla sam da, ali sam isto tako rekla da ćemo ići korak po korak, da se još malo bolje upoznamo, jer brak je nešto posebno“, kazala je Ilona, „Ilona Turas, ne zvuči loše!“ Kuma Ivana se oprostila sa svojim prijateljima, obećavši da će se uskoro ponovno vidjeti. Darko se na Hvaru poželio još malo usavršiti u plivanju kojemu ga je podučavala Anamarija, no njoj se nije ulazilo u more pa ga je prilično oštro odbila.

„Prvenstveno to radim zbog nas dvoje da je zadivim, da joj pokažem da mi je stalo“, otkrio je farmer pa ušao u vodu, no panika ga je sve više hvatala. „On je promašaj što se plivanja tiče. Prekrut je“, smatrala je Anamarija, „Treba ga učiti baletu!“ Toni je pripremao iznenađenje za Valentinu, a nju je nerviralo što ne zna baš ništa o tome gdje ju vodi pa je neprestano ispitivala. Ipak, bila je prilično zadovoljna kad su sjeli u buggy i krenuli na vožnju. „Dobio je plus, ali bi bio po meni još veći plus da je bio tu neki cvjetić, buketić, ali dobro, i qwad je bio dovoljan za prvu ruku“, kazala je.

Ilija i Ruža uživali su na bazenu, a farmer joj je otkrio: „Volio bih nešto više od prijateljstva! Prijavio sam se da nađem ženu, ne prijateljicu.“ „Još ćemo razmisliti, imamo još dva dana“, poručila mu je. Nakon žestoke svađe, Zlatko želi izgladiti stvari s Antonijom i Blankom, no one i dalje nisu sigurne mogu li mu oprostiti sve uvrede i kritike. Antonija je smatrala da se zbog ljubavi ljudi moraju pristati malo promijeniti i biti spremni popustiti. „Kako ja govorim u kući, mora biti tako“, i dalje je po svom govorio Zlatko. „Koliko sam imala interesa za tebe, već si mi ga zaklopio. Nemaš pojma koliko ženu možeš uvrijediti. Kad tebi žena nešto kaže, ne dopuštaš uopće da ti kaže“, vikala je Antonija, a Zlatko se sve više nervirao, pokušavši je ušutkati, još jednom im zamjerivši da nekulturi i neurednosti.

„Nemam se zbog čega ispričati. Rekao sam što je bilo i tako je bilo. Ali se vi vrijeđate na istinu i to je žalosno i jadno“. „Ne mogu ga više trpjeti“, Antonija je govorila kroz suze, a na njezinu stranu je stala i Blanka. „Je li ona došla da mi komandira u kuću ili da vodimo ljubav?!“ Zlatku ništa nije bilo jasno. „Neću danas spavati kod njega. Želim ga obrisati, izbrisati iz svoga života, ne želim ga više vidjeti“, obznanila je Antonija. A kako je završila svađa, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati na RTL-u u 'Ljubav je na selu'. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.