Žiri nije imao milosti: Par koji je prošli put pobjedio nije oduševio, a kući su otišli oni koji su obećavali puno

U mnogima omiljenom glazbenom showu "Zvijezde pjevaju" večeras su najveći broj bodova dobili Marko Petrić i Gina Victoria Damjanović. Osam parova iz prethodne epizode borilo se za naklonost žirija te je jedan od njih ovog puta morao napustiti show, a to su Vlado Kalember i Kristina Klemenčić Novinc.

Prvi par koji je stao na pozornicu su bili stand-up komičar Ivan Šarić i njegova mentorica Lara Antić Prskalo. Otpjevali su hit "Jackson" u hitu Johnnyja Casha i June Carter. Iako su u prvoj epizodi pridobili žiri, ovoga puta nije bilo tako. - Malo si pjevao danas. Entuzijazam na pozornici...ajmo reći da je entuzijazam u backstageu veći nego ovaj na pozornici. Očekivala sam puno više – rekla im je Remi, dok je njezina kolegica Danijela Martinović bila malo blaža. - Kao što je Danijela rekla, nekada je manje zapravo više. Barem što se Casha tiče – složio se Jurica Pađen i zaključio da je bio zadovoljan. Par je dobio 31 bod od žirija.

Nakon njih su se na pozornicu popeli glumac Boris Svrtan i njegova mentorica Lea Mijatović i otpjevali su "Zamisli život u ritmu muzike za ples" od Filma. Odlično su se zabavljali na pozornici, što je primjetio i žiri. - Meni se dopala ta izvedba, jer ima energije. Mislim da bi se moj prijatelj Jura složio – rekao je Jurica Pađen, a Remi nije krila radost zbog njihove izvedbe. - Kad si počeo, držala sam se za stol. Al' kad te krenulo, onda te krenulo! - započela je nasmijano: "Oduševljena sam ovom punk izvedbom", zaključila je Mirela. Za svoj nastup dobili su 30 bodova od žirija.

Poslije Lee i Borisa, na pozornicu su došli Vlado Kalember i Kristina Klemenčič Novinc koji su otpjevali country baladu "Islands In The Stream" Dolly Parton. - Odabrati ovu pjesmu je vrlo hrabro. Jer postoji jako puno obrada ove pjesme. Stvarno ste zagrizli – krenula je s ohrabrenjem Danijela Martinović i pohvalila Kristinino pjevanje. - Očekujem još neka iznenađenja od tebe – zahtijevala je od nje pjevačica. Za svoju izvedbu dobili su 28 bodova od žirija.

Na pozornicu su zatim došli Marko Petrić i Gina Victoria Damjanović te zapjevali "Anđeli nas zovu da im skinemo krila" od Animatora. - Odmah ću reći da mi je Marko bio ovaj put bolji nego prošli put – pohvalio ga je na početku Marko Tolja. - Puna sam impresija. Za mene ovo znači nastup po svim segmentima – rekla im je Danijela Martinović, a publika je njezin komentar podržao velikim pljeskom. Veseli par zaradio je čak 34 boda od žirija.

Pjesmom "Hello Mary Lou" predstavili su se u drugoj epizodi večeras pjevačica Ivana Kindl i novinar te urednik Damir Smrtić. - Prvo ću pohvalit stajling. Stajling je top. Mislim da te nikad nisam vidjela u ičemu, osim u odijelu. Koreografija je izvrsna. Stajling je izvrstan, a pjevanje je bilo... - počela je Remi pa s nedoumicom objasnila kako i dalje na tom dijelu nastupa treba raditi. - Smrtić je stvarno postao "živić". Povisio je nastup za stepenicu – komentirao je Pađen. Žiri im je dao ukupno 26 bodova.

Idući su zapjevali Marko Kutlić i glumica Arija Rizvić. Odabrali su pjesmu "Moja prva ljubav" od Haustora za koju je Marko Tolja smatrao da je propuštena prilika, objašnjavajući da je mogao postojati odabir pjesme bolji za njezin glas. Za svoju izvedbu žiri im je dao 28 bodova.

Pretposljednji par večeras bili su Bojan Jambrošić i glumica Dora Fišter koji su otpjevali "Have you ever seen the rain". - Mislim da je izvedba bila s osjećajem. Bojan je super to otpjevao. Dora ima dobru boju glasa za ovu vrstu glazbe – komentirao je Jurica Pađen, a Danijela se složila. - Imali ste vrhunsko dvoglasje – kazala je paru. Od žirija su dobili ukupno 28 bodova.

Zadnji par koji je stupio na scenu bili su pjevač Sandi Cenov i Josipa Kusić koji su otpjevali "Volim te još" od Valentina. - Izbor pjesme senzacionalan. Za tebe je sve radilo večeras, Sandi. Josipa, tvoj glas ima jednu predivnu duboku rašpu – kazala je Remi uz pohvale. - Bilo mi je dobro. Čak bolje nego prošli put – bio je iskren Marko Tolja koji je sugestijama Josipi objasnio kako da povisi ton, a žiri im je dao 29 bodova.

U emisiji se pojavio prošlogodišnji pobjednički par Dino Jelusić i glumica Tara Thaller te su zapjevali "Higher Ground" legendarnog Stevieja Wondera.