Žiri je bio razočaran jednim jelom: Nije to bilo dobro, bio je to velik promašaj, sve je bilo loše

Pred kandidatima showa 'Tri, dva jedan – kuhaj' večeras je bio novi kulinarski izazov, a ključna namirnica bila je – patka. ''Patku ne volim i nisam uopće zadovoljna s njom'', skeptična je bila Ivana, a njezino mišljenje dijelio je i Juan.

Špiček je obavijestio parove da imaju 75 minuta za kuhanje glavnog jela s prilogom, a patku mogu pripremiti kako god žele. ''Treba se poigrati, tražit ćemo kreativnost'', savjetovao je žiri, dodajući kako je ovo samo naizgled lak zadatak, ali da baš neće biti zadovoljni ako im svi posluže pačja prsa. Kandidati su na stolove poslagali gomilu raznih namirnica, poput oraha, brusnica, mlinaca, naranče, batata, poriluka i ječma, no čak je četiri od ukupno šest parova izjavilo kako su se odlučili za pripremu pačjih prsa!

''Danas nema nikakve panike, idemo lagano. Baka zna što treba raditi'', komentirao je Ante, dodavši kako Marija večeras ima asa u rukavu, tradicionalni slovački recept, pa joj je prepustio vodstvo u kuhinji, a on sluša njezine upute. No pogreška im se potkrala već na početku pripreme. Anti su izgorili orasi koje je trebao prepržiti pa su ih brže-bolje pokušali spasiti.

''Jako nam je bitno da se dignemo s dna'', poručile su i Ana i Sandra koje na tablici ne stoje baš najbolje pa su danas odlučile dati sve od sebe kako bi izbjegle sutrašnji dvoboj. A u toj namjeri žiriju su odlučile servirati i poseban dodatak – pačje čvarke. Članovi žirija odlučili su prošetati među radnim jedinicama kako bi vidjeli što se to ondje krčka i peče, a Željka je probleme uočila već na startu pa je tako opomenula Antu i Danila kako baš i nemaju vremena pustiti patku da se marinira jer je neće stići ispeći. Špičeku su, s druge strane, pačja prsa bračnog para Tončić bila pretanka pa im je prigovorio kako sumnja da će imati dovoljno mesa za tri tanjura.

Petra i Hoky ranije su završili svoje jelo pa su priskočili u pomoć Anti i Mariji koji su bili u malom zaostatku, no superbaka je bila skeptična prema finalnim rezultatima svoga jela čak i prije serviranja: ''Razočarala sam samu sebe, vidim po teksturi i umaku da to nije to''. Marijana Batinić označila je još deset minuta do kraja kuhanja. I dok su neki već servirali, kod nekih je zavladala panika jer su njihove patke još uvijek bile u tavi. Stiglo je vrijeme za kušanje i ocjenjivanje, a prvi su svoja jela nosili Ante i Danilo. Oni su se odlučili za pačetinu s bijelim vinom i ružmarinom te domaćim mlincima, a najviše su se bojali da je meso ostalo sirovo.

''Meso je jako, jako žilavo'', rekla im je Željka i njihovi su se strahovi ostvarili, a potvrdio je to i Špiček. Pažanin je ipak pohvalio mlince i ukusan umak. Željka je dala šesticu, Špiček također, a Pažanin osmicu – samo 20 bodova s kojima dečki nisu bili nimalo zadovoljni. Ana i Sandra pripremale su pačja prsa u umaku od naranče i višanja te bile vrlo samouvjerene. Pačje čvarke, koje su također pripremale, ipak nisu poslužile jer im je Špiček već za vrijeme kuhanja rekao kako su pregorki.

''Idete uvijek na tu sigurnu priču i fali vam završni moment. Nisam još doživio onaj vrhunski potencijal koje imate'', Pažanin ih je zatražio malo više kreativnosti, iako je pohvalio njihovo jelo. Željka je pohvalila dekoraciju tanjura, kao i ukusna prsa, no također je komentirala kako su djevojke išle na sigurnu kombinaciju.

''Meni je zapravo sve idealno'', kazao je s druge strane Špiček, uz sitne zamjerke na začine, pa okrenuo vrlo visoku devetku. Pažanin je dao osam, kao i Željka – ukupno 25 bodova. Petra i Dalibor poslužili su pačja prsa u medu i naranči s rimskim njokima i prepečenim bukovačama. Špičeku su gljive bile bezokusne, pačja prsa malo prepečena, a umak prejak.

''Prekoncentrirano je i presuho u ustima'', nije bio zadovoljan chef, a Pažanin im je savjetovao da su od bukovača trebali napraviti umak pa bi dobili na sočnosti jela. Pažanin je dao sedmicu, Željka također, a Špiček tek peticu – ukupno 19 bodova. Marija i Ante danas su pekli patku s aromatičnim biljem, a poslužili su i domaće raviole punjene orasima i brusnicama. Bio je to tradicionalan slovački specijalitet, no Marija se bojala da je meso ipak ostalo žilavo.

''Nije to bilo dobro, bio je to velik promašaj. Sve im je bilo loše, žilavo meso, umak, ravioli koji su bili tvrdi'', nije mogao naći nijednu pohvalu Pažanin, a Antu je izgrdio jer nije dovoljno dobro očistio patku. Željka se složila s njim, no pohvalila je raviole i zanimljivo punjenje u njima.

''Sve stoji kako su rekli… Malo smo se previše opustili'', složili su se vatrogasac i baka. Željka je dala sedmicu, Špiček šesticu, a Pažanin zapaprio četvorkom – samo 17 bodova za trenutno vodeći par na tablici. Juan i Ivana već su izgledom svojih tanjura pokazali da su drugačiji od ostalih parova, a poslužili su marinirana pačja prsa i coleslaw salatu u bao bun pecivu, uz dodatak čipsa od batata. Ivana je žiriju ukratko objasnila postupak pripreme, a oni su pažljivo slušali – i nisu mogli prestati jesti! ''Kušaju, jedu i šute! To sad može biti dvosjekli mač'', priznali su Juan i Ivana da im baš i nije bilo svejedno čekati ocjene.

''Imali smo situaciju da je žiri zanijemio… Malo smo ostali bez teksta'', pohvalila je par Željka, a i Pažanin i Špiček dodali su da im je sve fantastično. Kuhače su se okrenule, a na njima su se prvi put u ovoj sezoni našle – tri čiste desetke! ''Koliko je ovo dobro! Toliko profesionalno napravljeno, okusi, tekstura, prezentacija… Nemam riječi!'' dodao je Pažanin za kraj. Emotivni Juan pustio je suzu nakon ocjena, a članovi žirija i dalje nisu mogli prestati jesti njihovo jelo.

Snježana i Mario žiriju su zadnji donijeli svoje jelo – pačja prsa na ječmu i poriluku. Pažaninu se nije svidio umak, a kritizirao je i omjer mesa i priloga na tanjuru. Željki su prsa bila malo prepečena, a prilog od ječma i poriluka ukusan, iako vizualno neprimamljiv. Pažanin je dao šesticu, Željka sedmicu, kao i Špiček – ukupno 20 bodova za Tončiće. Ivana i Juan uvjerljivo su večeras završili na prvom mjestu s maksimalnim brojem bodova, dok su na začelju Marija i Ante sa 17 bodova. I u ukupnom poretku tjedna vode Ivana i Juan, dok će posljednja dva para – Ante i Danilo te Snježana i Mario – morati u dvoboju tražiti svoj prolazak dalje, dok netko od njh napušta show.

Tko će se bolje snaći pod pritiskom, gledatelji će vidjeti već sutra od 21 sat na RTL-u, u novoj epizodi kulinarskog showa ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’.