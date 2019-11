Pjevačica progovorila o najgoroj traumi: 'Probala sam i svetu vodu iz Lourdesa!'

Prošle su točno dvije godine otkako je kolumbijska pjevačica Shakira objavila da zbog zdravstvenih poteškoća mora otkazati rasprodan koncert u Lanxess Areni u njemačkom Kölnu. Potom je otkazala i koncert u Parizu, Amsterdamu i Antwerpu i naposljetku svih 17 zakazanih u sklopu europske turneje. Svima je bilo jasno da se s njom događa nešto ozbiljno.

Zbog problema sa zdravljem, kada joj je desna glasnica zbog oštećenja na probama, počela čak krvariti, pala je u depresiju. Što joj se sve događalo u tom teškom razdoblju života, iskreno je ispričala za The Guardian.

"Pjevanje je ono što ja jesam. To je moj identitet. Bila sam toliko na dnu zbog bolesti na glasnicama da je bilo dana kad se nisam mogla ustati iz kreveta. Bila sam u depresiji", rekla je Shakira.

To je, objasnila je, loše utjecalo i na njezin obiteljski život s nogometašem Barcelone, Gerardom Piquéom s kojim ima dva sina, šestogodišnjeg Milana i četverogodišnjeg Sashu. U to je vrijeme, rekla je, s njima je komunicirala samo znakovnim jezikom jer uopće nije mogla govoriti. Svakodnevno ju je posjećivala medicinska sestra, i to u obiteljskom domu u Barceloni.

Shakira je ignorirala liječničke preporuke da mora na operaciju, te se pokušala izliječiti alternativnim putem. Pokušala je s hipnozom, meditacijom, čak i sa svetom vodom iz Lourdesa. Srećom, oporavila se prirodnim putem te se na pozornicu popela u lipnju 2018. godine. Već je tada javno rekla da je doživjela jedan oblik 'religioznog iskustva', piše Gloria.