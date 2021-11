Zbog ponašanja prema kćerima ovu bivšu manekenku su mnogi prozvali majkom iz pakla

Bivša manekenke i jedna od sudionica reality showa "The Real Housewives of Beverly Hills" Yolanda Hadid glavna je tema u brojnim američkim medijima zadnjih nekoliko dana i to zbog sukoba s glazbenikom Zaynom Malikom, bivšim partnerom svoje kćeri Gigi. Naime, Zayn je nasrnuo na Yolandu i posvađao se s njom kada je došla u njegovu kuću i to s namjerom da razgovara s glazbenikom o njegovom lošem ponašanju te da ga nagovori da potraži pomoć. Razgovor je bio buran i Zayn je u sve uključio i Gigi koja u tom trenutku nije bila kod kuće ali on ju ne nazvao i poručio joj je kako je vrijeme da se konačno suprotstavi majci. Yolanda ga je prijavila policiji i glazbenik je dobio uvjetnu kaznu u trajanju od godinu dana i mora ići na tečaj kontrole bijesa.

Zbog ovog sukoba korisnici interneta i društvenih mreža u fokus su opet stavili Yolandu Hadid koju već dugo prati glas kako kontrolira svaki aspekt života svojih kćeri Gigi i Belle, a u prilog tome su stavili i neke video isječke s YouTubea iz emisija i showova u kojima su Yolanda i njezine kćeri bile sudionice. Još od showa "The Real Housewives of Beverly Hills" Yolanda je zaradila naziv majke iz pakla jer je svojim kćerima uvela brojne zabrane, a najviše su se te zabrane odnosile na njihovu prehranu. U jednom od videa Yolanda je kćeri Gigi rekla kako se ne bi trebala baviti odbojkom jer djevojke koje četiri sata dnevno treniraju taj sport imaju nabildano tijelo poput muškaraca i dodaje kako je već pomislila da je i lezbijka jer je nosila preveliku i široku odjeću dok je trenirala ovaj sport.

U jednom videu gdje jedna od njezinih kćeri slavi rođendan Yolanda joj ne dopušta da uzme cijelu krišku torte i stavlja joj u usta samo jedan mali zalogaj. Postoji snimka u kojoj govori Gigi kako Milano i Pariz vole mršave djevojke i zato mora jesti samo salatu i ne smije se približiti slatkome i da će joj se takva žrtva isplatiti.

VIDEO Pogledajte Večernjakov podcast s Alanom Hržicom