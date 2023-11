Zaljubljeni Mislav sretan što je u showu pronašao djevojku: 'Mislim da bi to moglo biti dugotrajno'

Natjecatelji su dobili priliku smanjiti korake koje moraju prehodati u osmom ciklusu s pet na četiri milijuna a da bi uspjeli u tome, morali su proći veliki izazov! U novom izazovu četvero natjecatelja na nosilima je nosilo svog trenera od starta do cilja 500 metara, što su morali izvesti u 10 minuta, no mogli su se odmoriti i napraviti izmjenu. „Za svaki prijeđeni metar, osvojit ćete 1000 koraka pa ako to oba tima uspiju ostvariti, svoj će izazov smanjiti za milijun koraka“, objasnila je Mirna, koja je na nosilima imala utege jer Edo i ona nisu iste težine.

Prvi su krenuli crveni - Silvija, Goran i dva Mislava. „Dobro razmišljaju, složni su“, rekao je Edo. Kad Silvija više nije mogla, zamijenila ju je Nina, a Edo ih je bodrio. Marsela je također željela sudjelovati pa joj je Goran prepustio mjesto i za manje od sedam minuta odradili su izazov.

Mirnu su nosili Pero, Martin, Dajana i Jure, koji je rekao da se sad sve lakše jer s njima više nije Nina. Martin je želio da ubrzaju, no Dajana nije mogla pratiti taj tempo pa ju je zamijenila Marie, a ubrzo je na njezino mjesto došao Kruno. „Diktirao sam tempo, želio sam da budem malo brži od crvenih što, nažalost, nismo uspjeli“, rekao je Martin, a svi su bili sretni što su smanjili izazov za milijun koraka!

„Iako smo skinuli tu milju, mislim da će biti teško sakupiti četiri milijuna koraka jer treba hodati cijeli dan“, rekao je Goran, a Martin dodao: „Hodanje je teže nego treninzi koje odrađujemo.“ No čim su se vratili kući, otišli su šetati. Goran i Pero su hodali i razgovarali, a Pero se trudio nadoknaditi koliko može jer ga boli koljeno. „Skoro deset sati bismo trebali hodati dobrim tempom da bismo ispunili taj cilj“, rekao je Pero, a potom su se dotaknuli Krune koji ne može odraditi zadatak do kraja jer ga bole rame, koljeno, slezena... „Za neke koji ne mogu odraditi, rekli smo da ćemo mi probati malo više, ali očito su to neki počeli koristiti i zabušavaju sve više“, dodao je Pero.

Kruno je pričao o tome kako se već vidi fizička promjena na njemu te kako sada može nositi dva odjevna predmeta koja donedavno nije mogao. Dotaknuo se potom njihova ovotjednog izazova i kako ima velike bolove, a pritisak oba tima je jako velik da se to odradi. „Čovjeku jednostavno postane dosta; liježeš s bolovima, budiš se s bolovima, vidjet ćemo što će biti“, rekao je Kruno i nastavio: „Neki su jasno naglasili da mi zamjeraju taj dio, samo ti neki nemaju ni kilograme koje ja imam, niti su ušli s istom spremom s kojom sam ja ušao. Goran je predložio da netko iz tima šeta s Krunom, a Pero da će popričati s njim jer ne pomaže ni u kuhinju, nego spava u sobi! „Ne mora napraviti sve, ali neka napravi pola! Pomoći će nam svima, a drugi će podijeliti njegove korake“, rekao je Goran. „Napravim koliko mogu, ali nije dosta“, zaključio je Kruno.

Edo je otkrio da odnedavno sluša lijepe riječi o Vlašiću pa je odlučio šetati s njim. Mislav je pričao kako mu je teže u showu nego što je mislio da će biti dok je gledao 'Život na vagi' od kuće, o tome kako dolazi iz velike obitelji, da su ga razmazili jer je najmlađe dijete u obitelji te da je sretan što je u showu pronašao djevojku. „Da, zaljubio sam se, skroz do kraja. Leptirići u trbuhu i to. Mislim da bi to moglo biti dugotrajno. Jako mi je drago što sam našao srodnu dušu i jako je lijep osjećaj imati tako nekog pored sebe i da ti daje podršku“, priznao je. Kad je o njegovim problemima s kilogramima riječ, iskreno je priznao da je za to zaslužna njegova lijenost i da su mu svi bližnji ukazivali na to.

Mirna je vježbala s Jurom, a on je pričao da se i dalje boji mraka, a trenerica je željela da to testiraju pa su ugasili svjetla u dvorani. „Nije mi nimalo ugodno, osjećam se izloženo, bilo mi je čak malo traumatično“, rekao je Jure, a kad su drugi put ugasili svjetlo, stigli su njegovi supruga i posinak! „Ne postoji način da se trenutno izmjeri koliko sam sretan“, rekao je Jure grleći i ljubeći svoje najmilije. Jurina je supruga smršavjela 15 kilograma, a on je bio oduševljen njezinim izgledom, kao i Janis njegovim. „Jako se promijenio, sad mi izgleda onako kao kad smo se upoznali“, rekla je.

Sutra ujutro crveni su umorni stigli na trening, ali uvjereni da će izvršiti zadatak. Edo je razumio da im nije lako i zato im je napravio zanimljiv trening pa su vježbali uz smijeh. Mirna je također vidjela da su natjecatelji umorni pa je s njima radila step aerobik. „Marie može biti primjer ne samo ženama svojih godina nego i puno mlađim curama što se sve može“, rekla je trenerica.

Marselu je mučilo kako će odrađivati treninge jer su ostali u boljoj kondiciji od nje, a ne želi biti najslabija karika u timu i da netko zbog nje mora odrađivati korake. Kruno se jadao Mirni da ga muče ozljede i da želi izaći, a ona mu je naglasila da ponovno odustaje čim naiđe na prepreku dok je Edo komentirao da se Nina lijepo snašla u njihovu timu i pohvalio njezin stav. „Neki su ljudi ljubomorni na taj stav. Dečki iz mog bivšeg tima bili su ljubomorni na moje rezultate i sposobnost“, rekla je Nina.

Marseli i Nini zasmetalo je što se pričalo da će njihove korake morati nadoknaditi. „Valjda zato što izgledam nesposobno pa kad ljudi vide koliko sam sposobna, malo se prevare“, rekla je i dodala kako je naučila da je podcjenjuju. „Priča se da se moraju odraditi koraci za Krunu i mene, ali Kruno stvarno ne može, a ja mogu“, objasnila je Marsela koja je presretna što su Nina i ona zajedno u timu. „Pero najviše podcjenjuje Marselu, više puta je izjavio da će trebati skupljati korake za nju, što je nju dosta povrijedilo i u njoj je proradio inat i hoda od jutra do noći, skuplja svaki svoj korak“, rekla je Nina.

Martin i Jure hodali su za one koji ne mogu, a Kruni je bilo žao zbog toga. „Koliko se ti dečki trgaju, a ja nisam kadar to izvesti i normalno da te to grize i boli iznutra“, rekao je Kruno dok je Peru najviše brinulo što će biti s timom jer Kruno razmišlja o izlasku. „Nikako se riješiti tih crvenih, ne znamo više što ćemo, ali ne damo se“, zaključio je Pero, kojem su se Marsela i Nina smijale jer su ga čule kako Kruni priča da su se dogovorili da će dogurati do finala. „Želim da ostaneš do kraja i pokažeš plavcima da su pogriješili što su te izgubili“, zaključila je Marsela.

Jesu li natjecatelji uspjeli napraviti četiri milijuna koraka - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Života na vagi' u ponedjeljak, 20. studenoga u 21.15 sati na RTL-u!

