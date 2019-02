Zagrebačkoj pjevačici smiješi se internacionalna karijera

Zagrebačka pjevačica Kristina Iveković prošlog je desetljeća bila nadolazeće ime hrvatske glazbene scene. Nastupala je na brojnim festivalima poput Marco Polo Fest ili Mostarski festival, nastupala je i na Dori, a konkurirala je i za pjevačicu Feminnema. Singlove je snimala i prijašnjih godina, a onda je jedan slučajan susret doveo do toga da joj se sad smiješi internacionalna karijera.

- Prije godinu i pol dana upoznala sam Raymonda Stevensona, bivšeg menadžera Jessie J. Došao je na ljetovanje u Pirovac i krenuli smo pričati. Pustila sam mu snimke da ga pitam za mišljenje. Njega je moj glas toliko oduševio da smo za 10 dana već potpisali ugovor. Pozvao me u London gdje sam odmah počela snimati pjesme na engleskom - priča nam Kristina, koja je u Londonu pod umjetničkim imenom Kristina Ivy dosad snimila već osam spotova, a među njima i duete s britanskim izvođačima. prije nekolikod ana tako je izdala i odličan spot za pjesmu "Rollin", suradnju sa Street Sound MC's.

- Nedavno sam imala i svoj prvi promotivni show u jednom londonskom klubu. Snimale su nas kamere i taj će se materijal proslijediti svim većim diskografskim kućama. Pjevala sam sve autorske pjesme, uz londonske repere - kaže pjevačica koja je nedavno obradila i prekrasnu Oliverovu pjesmu "Nocturno", koju je simultano prevela na engleski.

- Nisam odustala od karijere u Hrvatskoj. Naravno da bih voljela uspjeti vani, no ne odustajem ni od nastupa u domovin. Već tri godine surađuje s pulskom grupom Top Of The Pops - veli Kristina.

