Zagreb ima novi premium boutique music store, a na otvaranje su došli brojni poznati glazbenici

TRANSFORMACIJA

Mate Janković izgubio više od 25 kg, jednu stvar je u potpunosti izbacio i rezultati su vidljivi

U cijelom procesu imao sam podršku prijatelja. Sjećam se kad sam odlučio živjeti neporočno, imao sam 113 kg i izgledao sam kao da su me izjele ose. Otišao sam s frendom na basket, ideja je bila da igramo do 12. Jedva smo došli do 3. Em je bio prisutan nedostatak talenta, em mi je kondicija bila u predinfarktnom stanju. Bio sam hodajuća mješina, opisao je jednom prilikom Mate kako se osjećao i kako je izgledao s viškom kilograma.