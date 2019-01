Zadnji dan prijave za Doru! Većina poznatih ipak odustala od natjecanja

Istekao je rok za prijavu na ovogodišnju Doru, koja se nakon punih osam godina vraća u Opatiju. Na HRT su pristigle sve prijave i na žiriju je sad težak posao da izdvoji one koji će se natjecati za pobjedu i put u Izrael.

Premda se posljednjih dana spominjalo puno poznatih imena koja su navodno poslala svoje pjesme, doznajemo da su mnoga poznata imena odustala od natjecanja.

Indira i Maja prebukirane

Na Doru se tako, između ostalih, nisu prijavili ni Magazin, Jelena Rozga, Petar Grašo, Danijela Martinović, Jasmin Stavros i Mladen Grdović. Premda se u medijima spominjale kao sudionice, na Dori nećemo gledati Indiru Levak ni Maju Šuput. Kako su nam potvrdili iz Indirina tima, već su imali spremnu pjesmu autora Branimira Mihaljevića za koju su uvjereni da bi bila konkurent za vrh. No zbog brojnih Indirinih obaveza pjesma je ostala u ladici, ali je možda čujemo na idućoj Dori.

Maju Šuput također očekuje puno angažmana pa je zato i ona odlučila preskočiti ovogodišnju Doru, no nada se da će i ona nastupiti možda već iduće godine . Jedan od onih koji je navodno poslao pjesmu je Damir Kedžo, koji nam je kazao kako će sve o tome opširnije kazati kada dođe vrijeme.

– Odrastao sam gledajući Doru i jako mi je drago što se opet vratila. Pobjeda je nešto o čemu sanja većina glazbenika i mislim da bi to bila kruna karijere. Predstavljati svoju zemlju na Eurosongu, festivalu s milijunima gledatelja diljem svijeta, posebna je čast. Imam super tim i mislim da bismo mogli uz dobru pjesmu i nastup svakako pružiti odličan rezultat i na Dori i na Eurosongu – kazao nam je Kedžo koji ovih dana promovira novi spot “Srce mi umire za njom”.

Pjesmu je, kako smo doznali, poslala i glumica Mila Elegović, no ni ona nam nije zasad željela komentirati svoj nastup na Dori.

Jedan od najkomercijalnijih domaćih autora i lider Colonije Boris Đurđević potvrdio nam je da je prijavio pjesmu, no ne za Coloniju, nego za mladu 18-godišnju Osječanku Meri Andraković, koju smo upoznali još prije četiri godine kao finalisticu RTL-ovih “Zvijezda”. Pobjedi se nada i Neda Parmać, koja je dosad dva puta nastupala na Eurosongu kao članica grupe Feminnem, a ove godine prijavila se s Gelato Sisters.

Imamo najbolju pjesmu

– Za Eurosong me vežu divne uspomene. Za Gelato Sisters ne postoji bolja prilika da se predstavimo široj javnosti s obzirom na to da je Dora najgledaniji festival glazbe. Ne razmišljamo o pobjedi, no uvjerena sam da imamo najbolju pjesmu. Autor je Tvrtko Hrelec – kaže Neda. Pobjedi se nada i Nikita Ivošević koja se prijavila s autorskom pjesmom “Pobjednik”, otpjevanom na engleskom. – Iznenađenje je da pjesma nije u dance stilu, nego u pop-rock izričaju – kazala nam je Nikita.

