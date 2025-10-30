Naši Portali
MASTERCHEF

Zadatak mu nije išao od ruke: Zoran se pridružuje natjecateljima u stres testu

VL
Autor
Vecernji.hr
30.10.2025.
u 00:05

S druge strane, večer je donijela niz kreativnih i hrabrih izvedbi. Otto Grundmann i Jurica Jurašković, koji su radili pjenu (espumu), dobili su posebno priznanje za prezentaciju

Nakon zahtjevnog kulinarskog izazova u kojem su u fokusu bile tri kompleksne tehnike – espuma, flambiranje i blanširanje – još je jedan kandidat upućen u stres test. Odluka žirija nije bila laka, no Goran Kočiš je objasnio: „S obzirom na sve tanjure, tvoj nije bio dovoljan da nastaviš dalje bez stres testa“, a radi se o Zoranu Đošiću, čije je jelo doživjelo tehnički peh. Naime, poširano jaje, koje je trebalo biti nosivi element tanjura, nije mu uspjelo.

S druge strane, večer je donijela niz kreativnih i hrabrih izvedbi. Otto Grundmann i Jurica Jurašković, koji su radili pjenu (espumu), dobili su posebno priznanje za prezentaciju. „Jako lijepi tanjuri“, komentirao je chef Stjepan Vukadin, a potom izdvojio Juričin koncept: „Jako, ukusno. Jeo bih ovo jelo do kraja s guštom.“

Jurica je, kako je sam objasnio, želio na tanjuru prikazati toplinu djetinjstva, a detalj koji se pokazao presudnim bila je nektarina koju mu je ustupio Otto. „Tako smo bili dogovorili da ćemo zamijeniti namirnice“, rekao je Jurica. No u toj zamjeni Otto je dobio sir koji nije pasao uz njegov desert. „Možda sam mogao smrviti taj sir i kao prah ga pobacati gore, ali to je sad ideja nakon kuhanja“, zaključio je Otto. 

Antonija Rittuper, koja je ambiciozno odlučila raditi sa sve tri tehnike, nije uspjela impresionirati žiri. Pohvaljena je za hrabrost, ali kritizirana za balans okusa. Chef Goran Kočiš komentirao je: „Tvoja espuma je progutala intenzitetom sve okuse koji su bili na tanjuru. Treba razmišljati o balansu.“ Bez obzira na izazove, žiri je istaknuo napredak svih kandidata, a Goran je zaključio: „Ako je kuhanje umjetnost, vi ste pravi umjetnici.“ S njim se složio i Mario Mihelj dodavši: „Bili ste inovativni, precizni i hrabri.“

Najveći rast u kuhanju prepoznat je kod Egona Jurića i Krunoslava Jarića. Stjepan im je uputio snažnu poruku: „Izbrisali ste granice i pokazali da možete i ono nemoguće – parirati dosta jakim kuharima kao što su Endrina, Otto, Antonija...“

Osim njih, među posebno istaknutima bili su još i Vjekoslav Krsnik, Barbara Grubišić i Endrina Muqaj, dok Zorana očekuje novi izazov – onaj koji odlučuje o ostanku u natjecanju.

Ključne riječi
masterchef Nova TV showbiz

