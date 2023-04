Woody Harrelson potvrdio da bi oskarovac i on mogli biti braća: 'Pričao sam s njegovom mamom'

Glumac Woody Harrelson (61) gostovao je u talk showu The Late Show With Stephen Colbert i otkrio kako bi on i Matthew McConaughey (53) uistinu mogli biti braća.

"Znam, ludo je to. Ali poznajem Mattovu majku već godinama i rekla mi je jednom: 'Upoznala sam tvog oca...' I u toj mi je rečenici ova njezina pauza na kraju rečenice predstavljala najveći problem, ali ujedno je bila i zanimljiva", rekao je Harrelson.

Rekao je kako je Mattova mama devet mjeseci prije nego što ga je rodila bila odsutna, odnosno da je bila na "slobodnom odmoru" od Mattova pravog oca Jamesa Donalda McConaugheyja. Dodao je kako su razmišljali da obave i DNK testiranje te da on nije imao ništa protiv, ali da Matt nije imao živaca za to.

"Za njega je to puno veća stvar. Znate, on se osjeća kao da bi mogao izgubiti svog oca Jamesa, a ja to gledam kao na to da ću dobiti brata i novog tatu", rekao je Woody.

Podsjetimo, Oskarovac Matthew McConaughey je gostovao u podcastu Kelly Ripa Let's Talk Off Camera, gdje je govorio o svojoj povezanosti s kolegom iz serije "Pravi detektiv". McConaughey je u podcastu otkrio kako je njegova majka možda poznavala Harrelsonova oca. - Znate, gdje ja počinjem, a gdje on završava, i gdje on počinje, a ja završavam, uvijek je bila nejasna crta i to je dio naše povezanosti - kazao je glumac.

McConaughey je rekao da je njegovo prijateljstvo s Harrelsonom također zbližilo njihove obitelji. - Moja djeca ga zovu ujak Woody, njegova djeca mene zovu ujak Matthew... Kad vide naše slike moja obitelj misli da sam na mnogim njegovim slikama ja, a moja obitelj misli da je na mnogim mojim slikama on - rekao je i dodao da je njegova majka na zajedničkom putovanju u Grčku otkrila kako je poznavala Harrelsonovog oca,

- Sjedimo i razgovaramo o tome koliko smo bliski i naše obitelji. A moja mama kaže 'Woody, poznavala sam tvog tatu - kazao je glumac i dodao da je tada počeo računati.

- Razmotrili smo što to znači, malo smo izračunali i otkrili da je Harrelsonov tata bio na odmoru u isto vrijeme kada su se moji mama i tata razvodili - dodao je.

Na pitanje je li glumac napravio DNK test kako bi provjerio je li Harrelson stvarno njegov polubrat, McConaughey je odgovorio:

- To baš i nije lako jer bi mogao shvatiti nakon 53 godine kako njegov tata možda nije njegov tata - rekao je McConaughey.

"Malo mi je teže jer me traži da iskoristim priliku i odem 'Čekaj malo, pokušavaš mi reći da moj tata možda nije moj tata nakon 53 godine vjerovanja u to?' Dobio sam više kože u igra."

Inače, Harrelson i McConaughey bi trebali glumiti u humorističnoj seriji pod nazivom "Brother From Another Mother" ("Brat od druge majke") na Apple TV+.

