Vucin sin o Domenici i planovima: 'Trenutno mi je u cilju naći novi klub, a možda se krenem baviti i glazbom'

Splitski nogometaš Vilibald Vuco (25) novinske stupce do sada je uglavnom punio nogometnim transferima. Prve nogometne korake napravio je u Hajduku, igrao je za Hrvatski Dragovoljac, NK Rudeš, a svoj nogometni put gradio je i izvan naših granica - u Sloveniji i Španjolskoj. No, proteklih dana o njemu se priča ne zbog nogometa već zbog plesa. Sin legendarnog Siniše Vuce u gostujućoj ulozi pojavio se u showu 'Ples sa zvijezdama' i oduševio koracima na plesnom podiju, a nakon emisije pokazao je da je od svog oca naslijedio i glazbeni gen. Veselo društvo nakon emisije zabavljao je izvodeći hitove Doris Dragović uz gitaru i dokazao da je pravi zabavljač pa ne bi bilo čudno da Vucu mlađeg uskoro umjesto na nogometnim travnjacima sve češće gledamo pod svjetlima pozornice. Što na sve kaže njegov otac, ali i kakvi su doista njegovi planovi ovaj svestrani Splićanin otkrio je za Večernji list.



Iako se u javnosti poznat kao nogometaš gledateljima Nove TV predstavili ste se i kao odličan plesač u showu 'Ples sa zvijezdama'. Za početak, priznajte nam iskreno, koliko vas je Domenica trebala nagovarati da joj se pridružite na plesnom podiju i kako joj je to pošlo za rukom?



Pa da budem iskren, nije me uopće ni morala nagovarati, čak se i ona iznenadila koliko sam brzo pristao. Ja sam uvijek otvoren za nove uzbudljive i zabavne stvari, a ovo je jedna od njih tako da sam rado pristao na njenu zamolbu.

Kakve su bile reakcije nakon vašeg nastupa? Biste li se i sami okušali u ovom formatu u nekoj od narednih sezona?

Reakcije su stvarno fantastične, ljudi šalju poruke podrške, govore da su uživali gledajući nas i to je stvarno lijepo za čuti. To je i bio cilj našeg nastupa, uživati u plesu i prenijeti to na sve koji gledaju. Što se tiče nastupa u showu kao što ste već mogli zaključiti da sam otvoren za sve i ne sumnjam da će u budućnosti biti puno zanimljivih stvari i projekata u kojima ćete me moći vidjeti.



Poznato je i da vam je otac poznati glazbenik Siniša Vuco, a i sestra Brigita krenula je njegovim stopama. Kako su oni reagirali na vaš nastup? Jesu li vas gledali?

Cijeloj obitelji i prijateljima namjerno nisam pokazao niti jednu snimku s naših proba, čak nisu niti čuli pjesmu koja će biti. Htio sam da to bude iznenađenje i da svoj sud daju tek nakon nastupa uživo. I moram priznati da su svi bili malo i ljuti na mene zbog toga, ali na kraju su zahvalni jer su još više uživali u nastupu. Svi su bili pozitivno iznenađeni i ponosni da imaju takvog plesača u obitelji (smijeh).

Foto: Nova TV Da im jednog dana kažete da se ne želite baviti nogometom nego plesom, bi li vas podržali u tome?

Pa vjerujem da bi me podržali, pogotovo sad kad su me vidjeli kako dobro plešem (smijeh). Šalu na stranu, nikad ne znamo što nam život nosi, ali ja vjerujem u svoje odluke, a oni moji najbliži znaju da se trudim raditi ono u što vjerujem i zato uvijek imam njihovu podršku.

Nakon emisije i sami ste pokazali da ste i vi naslijedili očev gen za glazbu. U backstageu ste uz gitaru podizali atmosferu velikim domaćim hitovima. Jeste li ikada razmišljali o tome da vaša profesionalna karijera krene u tom smjeru?

Da, stvarno volim muziku. Volim pjevati, svirati, plesati, uglavnom sve što je vezano u nju. Sviram gitaru i često na druženjima i zabavama s ekipom zasviramo i zapjevamo pa tako podignemo cijelu atmosferu na viši nivo. Nije drugačije bilo ni na druženju poslije emisije i mogu reći da smo se baš dobro zabavili. Što se tiče moje glazbene karijere i to je moguće i možda bude nekih nastupa i projekata, ali to ću vam otkriti kad bude vrijeme za to, ne možete sve odmah saznati (smijeh).

U 'Ples sa zvijezdama' dospjeli ste na poziv prijateljice Domenice, no ostaje enigma kako i gdje ste se upoznali? Ima li neka zanimljiva priča koja vas je spojila?

S Domenicom sam se upoznao u Splitu preko naših zajedničkih prijatelja i često se družimo, zabavljamo i uživamo. Sličnih smo karaktera i kad smo mi u istoj prostoriji onda budite sigurni da vam slijede zabavni sati s puno smijeha radosti i gluposti.

Šuškalo se i da vas veže nešto više od prijateljstva, no Domenica je demantirala te navode i dodala da je u sretnoj vezi. Kakav je vaš ljubavni status?

Ja i Domenica smo samo prijatelji, a sto se mene tiče ja sam slobodan i nisam u vezi.

Imate li favorita kada je u pitanju završnica showa 'Ples sa zvijezdama'? Imali ste priliku vidjeti i upoznati natjecatelje i njihove mentore. Tko vas se najviše dojmio i za koga ćete navijati u finalu sad kad Domenica više 'nije u igri'?

Moram reći da sam u tih tjedan dana, koliko sam se pripremao za nastup, upoznao puno divnih ljudi i da sam baš uživao u vremenu provedenom s njima. Favorita stvarno nemam i nadam se da će svi nastaviti u istom ritmu i probijati svoje granice i limite jer su u ovom vremenu provedenom u showu dokazali da to mogu i sebi i svima nama. S Domenicom i Alanom sam se odlično zabavio. Alan me oduševio svojim radom, vizijom, strpljenjem jer nije lako trpjeti mene i Domenicu tjedan dana (smijeh) i zahvalan sam mu na svemu što sam naučio od njega! Zahvalio bi se i svima s Nove TV jer su nam pružili ovu priliku da uživamo u plesu i svemu što ide uz njega.

Koje su vaše trenutne profesionalne želje i ambicije? Gdje se vidite u narednih desetak godina?

Trenutno mi je u cilju naći klub na ljeto i početi igrati jer stvarno uživam u nogometu. Što se tiče nekih ciljeva na duži period, naravno da ih imam ali sam isto tako svjestan da se ne događa uvijek sve ono što mi želimo. Tako da se trudim živjeti svaki dan što bolje mogu, raditi na sebi i uvijek biti zahvalan na svemu jer život je čudan i nekad te neki neuspjeh ili događaj koji ti se u tom trenutku čini kao nepremostiv vodi i priprema za ono najbolje što te čeka.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

VIDEO Jandroković obradio Konstraktinu pjesmu: 'Zastupnica mora biti zdrava'