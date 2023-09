Vruće scene već na početku showa: Mijo ljubio kandidatkinje u usta

Nastavlja se ljubavna pustolovina farmera i njihovih kandidatkinja koje konačno stižu na imanja! Prve na svoja odredišta stižu Antine dame – Lena, Klara i Milena.

''Na mom imanju cure će uglavnom uživati'', obećao je Ante.

Anti na Pelješac stiže 38-godišnja Lena, Slavonka sa stalnom adresom u Puli, iskrena, vrckava i optimistična, koja kaže kako je muškarci ne mogu baš pratiti. Dvije je godine sama i, ističe, uživa u slobodi bez obaveza.

''Moj idealan muškarac ne mora biti nekog naočitog izgleda, ali mora držati do sebe, da nije mamin sin i da nije papučar. Da radi za sebe, da pridonosi obitelji i da skupa rješavamo probleme'', kaže Lena pa priznaje zašto je pisala Anti: ''Viši je od mene, približno smo tu godinama, oboje imamo odraslu djecu, možemo skupa uživati''.

Iz Duisburga na farmu stiže 37-godišnja Klara Perko. Ističe kako je dosad bila u dvije veze, a u životu joj je najvažnija obitelj i nekoliko najbližih ljudi koji je jedini uistinu poznaju.

''Ljubav je neki duh koji leti po nebu i koji će meni dati sretan život. Smatram da će Ante biti moj. Znam da je bio dva puta oženjen. Zato sam ja tu da ga ispeglam, treća sreća'', kaže, ''Svi smo uzbuđeni što idemo na imanje, to je sad ipak malo privatnije, upoznat ćemo kako živi, kako mu izgleda kuća, kako će nas ugostiti. To je sad potpuno drukčije nego na prvim spojevima''.

A svog Antu željno iščekuje i 52-godišnja Milena iz Stuttgarta, porijeklom iz Dubrovnika, koja je također prilično uvjerena da će ga osvojiti. Iza Milene je jedan brak iz kojeg ima sina, a svom se pokojnom suprugu zahvaljuje što joj je pokazao kako izgleda nesebična ljubav.

''Nisam svoje srce još uključila, uključila sam intelekt, svoje energije... Ovo vidim kao šansu Milene da se vrati u podneblje kojem pripada i dušom, i tijelom, i srcem. Na svom predstavljanju Ante me zaveo''.

Farmer Ante dočekao je svoje cure, no nisu sve bile oduševljene srdačnošću. ''Bio je nervozan, nije se javio kako nam se trebao javiti. Trebao me poželjeti, zagrliti'', komentirala je Klara.

Već od samog početka, Klara i Milena počele su se natjecati koja će više vremena provoditi s njim, na što je on samo mogao komentirati: ''Bože moj, što je meni ovo trebalo!'' Za dobrodošlicu, Ante je damama poslužio domaći pršut i sir, a one su ga već proglasile sjajnim domaćinom. Poklonio im je i naušnice, no jedne su ipak bile posebne. ''Klara je dobila naušnice u obliku srca jer mi najviše paše od svih'', priznao je. A u Samoboru svoje je dame, tri Zagrepčanke – Bahru, Ranku i Blanku – čekao i uzbuđeni Stjepan.

''Samo sam jednom u životu voljela i bila stvarno voljena. Voljela bih imati jedan lijepi, prisutan odnos s jednim divnim čovjekom'', priznala je Bahra, dodavši kako uživa u statusu zvijezde 'Ljubav je na selu'.

Stjepanova ''zlatna'' Ranka ima 67 godina, a najponosnija je na svoju djecu i unuke. ''Bila je hrabrost napisati to pismo, poslati mu i očekivati najbolje'', priznala je optimistično. Još jedna Zagrepčanka spakirala je kofere za Stjepanovo imanje, 69-godišnja umirovljena krojačica Blanka, koja se teško nosi sa samoćom.

''Dosta treba da se prijateljstvo razvije u ljubav. Pokušat ću mu se svidjeti'', poručila je.

Tijekom razgovora tri su dame zaključile da se njihov farmer od posljednjeg susreta nije javio jedino Bahri, koja je priznala: ''Nisam zatražila njegov broj, to mi ne ispada baš kvalitetno od jedne žene''. Stjepan je svoje dame dočekao pomalo zbunjeno pa ni one nisu bile posve zadovoljne. ''Mogao je biti bolje motivirano aktivniji na naš susret i dolazak'', Bahra nije bila impresionirana.

Svoje je odabranice farmer počastio zakuskom, a nazdravili su i za lijep provod na farmi.

''Naći ženu punih džepova i putovati, a ne raditi'', nazdravio je farmer, što njegove dame nisu baš najbolje dočekale.

Nije ih se dojmila i njegova reakcija nakon što uopće nije pogledao darove koje su mu donijele. ''On ih je samo nemilosrdno primio, nije ih ni pogledao. To mi je malo djelovalo sirovo'', zasmetalo je Bahri.

Bajker Mijo za svaku je svoju damu pripremio buket cvijeća iz svog dvorišta i nestrpljivo ih čekao. Iz Vrbovca mu stiže 48-godišnja Katica koja je domaćica, a u ljubavi nema baš pozitivna iskustva. ''U životu mi fali iskrenost i ljubav. Dajem potpuno sebe i svoje srce. Ne mogu prijeći preko prevare i laži'', poručila je, dodavši da je na Miji najviše privlače njegove oči.

Zagrepčanka Brankica, povratnica u show, na prvim spojevima se najviše zbližila s farmerom, a padali su i poljupci.

''Od Mije očekujem jedno lijepo prijateljstvo, a ako se desi ljubav, bit će mi drago'', poručila je. I 57-godišnja Osječanka Ksenija sprema se za farmu. ''Za mene je ljubav najvažnija na svijetu... Veselim se odlasku kod Mije, cvijeću koje ću tamo vidjeti i razgovoru s njim'', poručila je. Farmer je svoje tri dame dočekao u dvorištu među cvijećem, svakoj je pripremio buket, a otvorio je i šampanjac.

''Pripremio je sve kao da kraljice dolaze'', bila je zadovoljna Ksenija, a potvrdile su i ostale. Farmer je za dobrodošlicu prvo u usta poljubio Brankicu, a onda je pala pusa i između njega i Katice.

A kako će izgledati prvi susreti Ivana, Branka i Radoslava s njihovim damama, doznat će se već sutra od 21.15 sati na RTL-u. Cijele epizode showa dostupne su i na streaming platformi Voyo!

