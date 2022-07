Vodeći svjetski festival elektroničke plesne glazbe trebao bi okupiti 150.000 posjetitelja iz 145 zemalja

Nakon dva ljeta stanke zbog pandemije, u Split se vraća festival ULTRA Europe. Od 8. do 10. srpnja u Splitu te potom od 11. do 14. srpnja na Braču, Hvaru i Visu vodeći svjetski festival elektroničke plesne glazbe održat će se po osmi put. Kako ističu organizatori, i ove se godine u Parku mladeži u Splitu, gdje je festival održan i prošli put, očekuje 150.000 posjetitelja iz 145 zemalja.

Glazbeno putovanje

Najavljena su čak 42 privatna aviona s VIP gostima iz cijelog svijeta - iz Miamija, Las Vegasa, Los Angelesa, Singapura... Kako festival nije samo glazbeno već i destinacijsko putovanje dalmatinskim otocima, organizatori su angažirali dvije megajahte koje će ići na Brač, Hvar i Vis, a dodatno je potvrđen dolazak još šest megajahta s VIP gostima koji će pratiti festival svih sedam dana. Za usporedbu, američko izdanje festivala ULTRA ima oko 3000 VIP gostiju, a hrvatsko čak 6000. Glavna pozornica, Resistance Stage, UMF Stage i OASIS Stage imena su ovogodišnjih glazbenih pozornica u splitskom Parku mladeži. Poznat je i raspored nastupa izvođača po danima, na sve četiri festivalske pozornice. Armin van Buuren zatvorit će Main Stage u petak, ali to će se dogoditi nakon što svoje setove odrade Marshmello, Afrojack, Vini Vici i Sofi Tukker. Šteta je što se ove godine Svjetsko nogometno prvenstvo ne održava ljeti, već zimi u Kataru. Jer, upravo je Marshmello fenomenalni uspjeh naših nogometaša u Rusiji obilježio hrvatskom zastavom i pjesmom "Srce vatreno" pred prepunim Poljudom. Bio je to jedinstveni trenutak za povijest najvećeg festivala u nas. Subotu zatvara Timmy Trumpet, koji će nastupiti nakon Snakea, Alessa, Olivera Heldensa, Nickyja Romera, Krewelle i Mykrisa. Za posljednji dan festivala i spektakularno zatvaranje zadužen je Hardwell, nakon nastupa velikih zvijezda poput Martina Garrixa, Above & Beyond, Stevea Aokija, A-Crazea i Adama De Greata. Steve Aoki je jedan od najpopularnijih DJ-a današnjice, a možemo i ovaj put očekivati da će publiku "počastiti" gađanjem tortama kako je to bilo i kada je posljednji put gostovao u Splitu 2018. godine. No, posebno će ljubitelje elektroničke i dance glazbe razveseliti nastup kultnog Tiësta. Taj nizozemski DJ jedna je od legenda elektroničke glazbe koji je i u 54. godini i nakon 28 godina karijere jedan od vodećih DJ-eva današnjice. Nažalost, nema vjerojatno najpoznatijeg svjetskog DJ-a koji je sve do ove ULTRE Europe bio praktično zaštitnim znakom, a to je David Guetta. Šteta, jer upravo je Guetta bio prvi izvođač ULTRE koji je nastupio na novoj lokaciji, u Parku mladeži, što je bio spektakl s 50.000 ljudi unatoč ranih 20 sati kada je nastup otprilike počeo.

Odlični izvođači

No, sasvim je sigurno da će fanovi EDM-a biti zadovoljni i s drugim DJ-evima koji su praktično rezidentni na festivalu u Splitu poput Afrojacka, Armina van Buurena, Hardwella, Martina Garrixa, pa onda i vrlo popularnog Alessa, Snakea ili Aokija. Jedna je od popularnijih pozornica uvijek na ULTRA Europe bila i Resistance Stage gdje je nastupao legendarni Carl Cox. No, i ovaj će put ondje biti odličnih house i techno izvođača među kojima i nekih naših. U petak će debitirati Amelie Lens, nakon što nastupe Richie Hawtin, Airod, Dmitri Saidi i Rory Lynam te Dave Caffrey.

U subotu će plesni podij zatvoriti Adam Beyer, nakon setova Nine Kravitz, Ilaria Alicantea, Pere Fullhousea, Fidelaka i Krese. Nedjeljni program zaključit će svjetski renomirani izvođač Marco Carola, a prije njega će na tu pozornicu izići i Joseph Capriati, ANNA, Pretty Pink i Full Ferry. UMF Radio Stage i Oasis Stage također će ponuditi brojne nastupe mladih regionalnih talenata. Na UMF Radio Stageu nastupaju Lorenzo, DaDoo, Dallerium... Peznt, Vedran Car, Mike&Me, R3wire, Wedamnz, Wags, Norberto Loco i Nome na rasporedu su u petak. U subotu stižu Renato S, Lukas Innemann, Mike Vale, Ares Carter, ANG, Pink Panda, DJ Tora, Plastik Funk, Jerry DaVilla & DJ Pelos, Wincent Wolf i Terry Golden. Zadnji dan rezerviran je za Paula Woodsa, Alberta Novu, Ivana Mastermixa, Jimmyja Clasha, Reggia, Dmitrija Saidija, a stižu i K-ICM, Avadox & MC Goos, Tomo In Der Mühlen, Kentaro te Bank. Znači, i ove godine će na ULTRI glazbu puštati i brojni hrvatski DJ-evi. Na Oasisu nastupaju izvođači koji su pobijedili na natjecanju 2020. godine. Jednodnevne regionalne ulaznice mogu se osigurati po cijeni od 350 kuna preko online stranice sustava Entrio.hr ili na jednom od prodajnih mjesta Tisak Medie. Također, od ove godine, ulaznice je moguće kupiti i u kriptovalutama, i to putem mjenjačnica FTX. Trodnevne GA ulaznice mogu se osigurati po cijeni od 169 eura, cijena jednodnevne VIP ulaznice je 150 eura, a svi oni koji su spremni na posebno VIP iskustvo morat će izdvojiti 369 eura. Cijena destinacijske ulaznice je 339 eura.

