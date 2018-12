Vlatka Pokos stala u obranu Denisa: 'Vrijeđaju ga bijednici bez ičeg vrijednog u životu'

#denisbarta #heroj #obitelj #ljubav #dobrota #borbazazivot #cudesniDenis ❤️❤️❤️ Vec dulje vrijeme pratim Denisovu nevjerojatnu zivotnu pricu, borbu i uspjeh u medijima. Zelim javno pruziti podrsku i izraziti divljenje njemu i njegovoj obitelji. Osobito njegovom ocu, toplom i briznom, kojeg su procitah danas, povrijedili negativni, bijedni komentari. Komentari anonimnih bijednika bez talenta, dobrote i ljudskosti. Bez iceg vrijednog u zivotu. Vas sin je poseban a isto tako i Vi i cijela obitelj. Bez Vase ljubavi i podrske on ne bi mogao svoju tesku sudbinu pretvoriti u nesto prekrasno kao sto je glazba i njegov topao glas. Denis je zasluzio ovu pobjedu i puno vise od toga, on je simbol snage i borbe za zivot usprkos svim teskocama. Bog mu je dao tezak kriz ali i blagoslovio toplom i velikom dusom i snagom. Tesko je zasrzati suze cak i sada kada ovo pisem. I ne, nisu to suze sazaljenja nego i srece i ponosa i tuge i nade... Denisu zelim puno, puno koncerata i uspjeha a cijeloj obitelji saljem puno zagrljaja i ljubavi iz daleke Kanade. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

A post shared by Vlatka Pokos (@vlatkapokos) on Dec 18, 2018 at 9:06am PST