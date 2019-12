Vlatka Pokos otkrila za koga će glasati: 'Nije savršen, ali znamo da nije primitivan'

#zloba #glupost #nepismenost #primitivizam #mizoginija #zlo Podsjetih se ovih dana kako su me bijedno tretirali hrvatski mediji posljednjih osam godina prije mog odlaska u civilizirani svijet. Neprestano me stavljajuci u isti kos sa razno raznim sljamom koji se lijepio za mene. Dobro je podsjetiti se zasto sam otisla u svojoj 47-oj godini, hvala svima. Dok citam mizogine, ljigave, zle, lazljive komentare, pitam se:pa gdje sam to zivjela? Zar postoje takvi ljudi? Toliko glupi, jadni, zli i nepismeni. U mojoj prelijepoj domovini? Ali znam da je postojao neki veliki razlog zasto sam otisla. Primitivni, bolesni umovi ne razumiju, jer ne zele razumjeti, ono sto govorim. I zasto. Ipak, clanak o meni je najcitaniji na svakom portalu. Bolesno, vrlo bolesno. Znam da sam donijela pravu odluku, onu koju sam trebala donijeti davno prije... I za kraj, ne skrivam, svoj glas cu dati Zoranu Milanovicu. Nije savrsen, daleko od toga, ali znamo da nije primitivan. I okusio je vlast, nece poludjeti. Voljela bih da se rijesi te ulicne retorike, to mu doista ne treba. Svim dobrim i plemenitim ljudima u domovini i posvuda, cestitat cu Bozic na lijep nacin ove godine❤️

