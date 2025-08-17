Vlatka Pokos do svoje 14. godine imala je drugo prezime, evo zašto ga je promijenila

Vlatka Pokos je u jednoj objavi na Instagramu otkrila kako je s 14 godina promijenila prezime te je uzela majčino djevojačko prezime. - Bez namjere da ikog uvrijedim, želim demantirati one koji me uporno nazivaju Podravkom. Nisam Podravka, niti je Sokolovac u kojem sam odrasla Podravina iako gravitira Koprivnici. To područje je doslovno tromeđa Bilogore, Kalnika i Podravine - napisala je u uvodu ove objave i otkrila u nastavku odakle vuče korijene.

- Moja mama, djevojačkog prezimena Pokos je podrijetlom Zagorka a otac mi je bio Dalmatinac/Vlaj iz splitskog zaleđa.

Genetikom i fizičkim izgledom sam definitivno više Dalmatinka i ponosna sam na to podrijetlo. Mislim da moja neobična ljubav prema Dalmaciji definitivno ima veze s mojom genetikom. Pritom moram naglasiti da sam, kao 14-godišnjakinja, promijenila prezime Vuković u Pokos kao izraz zahvalnosti i želje da se identificiram s mojom bakom Ljubicom Pokos koja me odgojila i ženskom stranom moje obitelji koja je uvijek bila snažnija i stup naše obitelji. Moja mama i baka odgojile su mene i moje tri sestre u svakom smislu, uz podršku mog očuha, kojeg zovem ocem. Kulturom i stilom sam Zagrepčanka a srce mi je u Dalmaciji. Najviše sam kozmopolit, građanka svijeta! - poručila je tada Vlatka.

Bivša voditeljica i pjevačica zadnjih godina živi u Irskoj, a nedavno nakon što se vratila u Dublin s godišnjeg kojeg je provela u Dalmaciji, ispričala je svojim pratiteljima i kojim se poslom sada bavi. - Dobivam mnoštvo pitanja o tome gdje radim. Da, imam običan građanski posao od 9 do 17. Radim u jednoj luksuznoj trgovini, ne želim reći gdje točno jer ne želim znatiželjnike na poslu. U samom centru Dublina, prekrasan prostor, divni kolege i prekrasan brend uz koji neprestano učim nove stvari. Brend je povezan uz kulturu, edukaciju i povijest. Doista uživam u tom poslu. Nadam se, usput rečeno, da su hejteri presretni – prodavačica sam - rekla je Vlatka u video koji je objavila na Instagramu i pozdravila je svoje pratitelje iz sunčanog Dublina i poručila kako radi i nedjeljom.