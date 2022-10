Vladimir rasplakao Maju Šuput pa ispao iz showa, a žiri svojim nastupom šokirala gipka Roksanda

U šestoj audicijskoj emisiji Supertalenta gledatelji su upoznali nove kandidate koji su svojim talentom impresionirali žiri i plasirali se u sljedeći krug natjecanja, ali i one čiji nastup nije bio dovoljno uvjerljiv da zasluži prolaz dalje.

Jedan od nastupa koji će članovi žirija zasigurno još dugo pamtiti izvela je Ukrajinka Natasha Korotkina koja je na pozornicu Supertalenta donijela sasvim novu vrstu trbušnog plesa kakvu dosada u showu nismo imali prilike vidjeti. Natasha svoj jedinstveni stil opisuje kao kombinaciju orijentalnog i fusion trbušnog plesa s posebnim abdominalnim pokretima zbog kojih su je članovi žirija za vrijeme trajanja nastupa promatrali u nevjerici. Natashin se trbuh pomicao poput valova s jedne strane na drugu, a članovima žirija otkrila je da je cijeli dan pojela samo malo čokolade jer prije svojih nastupa gotovo ništa ne smije jesti. „Ja sam toliko impresionirana da sam i dalje bez riječi“, zaključila je Martina, a bez teksta su ostali i ostali članovi žirija. Za svoju inovativnu i posebnu tehniku plesa Natasha je osvojila četiri prolazna glasa, a Davora je toliko impresionirala da je morao ovjekovječiti trenutak. „Ja se moram ići slikati s njom“, zaključio je.

Foto: Nova TV

Veliko oduševljenje i lavinu pozitivnih komentara izazvao je i 27-godišnji Miljan Rančić koji je jedva čekao izaći na pozornicu Supertalenta, a odmah po njegovom dolasku Maja je zaključila: „Ja vidim na tebi da si top, top, topčina“. Njezina su se predviđanja itekako ostvarila, a Miljan je od Martine i Davora dobio laskavu titulu najboljeg breakdancera u povijesti Supertalenta. „Ja bih se usudio reći, ako pogledam unazad, da je ovo bio jedan od boljih, ako ne i najbolji breakdance nastup. Izuzetno mi se sviđa tvoja kontrola pokreta koja je savršena, nema nepotrebnih trzavica i imaš jako dobre naglaske, odnosno akcente“, poručio je Davor dodajući kako mu se svidio i njegov izbor glazbe za nastup. Pohvalama se pridružio i ostatak žirija, a s četiri prolazna glasa Miljan je otplesao u idući krug natjecanja.

U idući krug jednoglasnom odlukom žirija prošla je i 13-godišnja plesačica Ira Đerić Hasanac koju je odmah po dolasku na pozornicu Martina prepoznala kao kandidatkinju koja se 2018. u showu natjecala kao članica plesne grupe. Ovoga puta, Ira je na pozornicu došetala sama, a zbog treme su je preplavile emocije. No, utješili su je Frano, koji joj je pružio rupčić da obriše suze, i Martina koja joj je uputila riječi ohrabrenja. „Ira, jesi li spremna ovu pozornicu pomesti, baš onako kako međunarodne plesne pozornice meteš?“, rekla je Martina, a upravo je to učinila Ira koja se od sramežljive djevojčice za nekoliko trenutaka transformirala u pravu plesačku zvijezdu. „Ja bih u obranu Ire rekao da razumijem zašto ima tremu jer kad imaš nešto ovako dobro, treba imati tremu jer je ovo zaista bilo top… Elementi su ti toliko čisti i snažni da te stvarno užitak gledati, pa i onaj tko se ne kuži u ples mislim da mora uživati u tome što radiš“, zaključio je Davor.

Žiri je svojim nastupom iznenadila i pomalo šokirala Roksanda Petronić koja je svoj talent natprosječne gipkosti razvijala kroz jogu i gimnastiku, nakon kojih je otkrila kontorcionizam. Špage, uvijanja i sklekovi s nogama u zraku bili su samo neki od elemenata zbog kojih je Maju od samog promatranja nastupa zaboljela svaka kost, a Roksandina impresivna gipkost impresionirala je članove žirija koji su je nagradili s četiri prolazna glasa. „Meni se ovo jako svidjelo, možda samo trunčicu zvjezdanog praha za neki idući nastup i ja bih bio više nego oduševljen“, poručio je Davor koji joj je za idući nastup savjetovao više interakcije s publikom. „Ovo je zaista bilo preimpresivno. Od mene imaš jedan veliki gimnastičarski DA“, dodala je Maja.

Foto: Nova TV

Rasplesanom dijelu kandidata u šestoj emisiji pridružili su se članovi Parkour kluba Equilibre iz Rijeke koji su za svoju koreografiju, u koju su uložili puno truda, dobili jednoglasan prolaz. „Iskreno kad čujem riječ parkour, nekako zamišljam krovove zgrada i sve ono što smo vidjeli u filmovima i na YouTubeu, ali mi je zanimljivo vidjeti da zapravo postoji ta grana ili smjer koji se bavi ravnom podlogom i na neki način podsjeća na suvremeni ples jer ste svojim pokretom pričali priču. Jako mi je to zanimljivo i novo“, poručio je Fabijan mladim plesnim nadama koji su na pozornicu donijele dašak osvježavajuće energije.

Među pjevačkim dijelom kandidata veliko oduševljenje izazvala je 16-godišnja Osječanka Sara Krpan koja je za svoj audicijski nastup odabrala kantautorsku pjesmu pod nazivom 'I Miss You'. Iako je prije nastupa izjavila da se ne zna nositi s tremom, pred žirijem je izvela točku itekako dostojnu velike pozornice, a njezin je vokal pohvalila Maja zaključivši: „Prekrasna si, presimpatična, nekako se činiš i skromna. Imaš baš taj vokal koji bi vjerojatno svi htjeli imati u tvojim godinama…Pritom mislim da jako dobro pjevaš i da bi baš mogla biti nova tinejdžerska zvijezda“.

Atmosferu u studiju svojom su svirkom podigli članovi glazbene skupine Akustika Balkana Blagovest Georgiev Kisyov, Dino Likar i Juraj Šargač. Kao sportaš i dugogodišnji trener badmintona Blagovest se već ostvario, no u njemu je tinjala želja za pokaže i svoj glazbeni talent zbog čega se zajedno s kolegama prijavio na Supertalent. Najveća želja bila mu je izazvati emocije kod žirija i publike, a ne samo da su u tome uspjeli, već su osvojili i četiri prolazna glasa. „Ti si baš moj tip! Točno to što ja volim. Uopće nisi napadan, potpuno si normalan, kul si, znaš da si dobar. Imaš tako dobru rašpu u glasu, a opet potegneš visinu. Uopće se ne naprežeš, totalno ti je svejedno. Izabrao si super pjesme, imaš dva super tipa na gitari, razvaljujete i baš vas boli briga. Ja mrzim dosadno, a vi to svakako niste“, poručila je Maja.

Četiri prilazna glasa za svoj vokal osvojio je i 18-godišnji Ajdin Vranešić kojemu je najveća želja bila učiniti majku i baku ponosnima, a sudeći po gromoglasnom pljesku koji je dobio od publike čini se da je u tome i uspio. Za svoj audicijski nastup odabrao je pjesmu 'Ptico bijela' pjevača Dine Merlina, a na Majino pitanje je li se nadao takvoj reakciji publike, Ajdin je odgovorio: „Očekivao nisam, ali se nadao jesam“. Osim publike, Ajdin je osvojio i članove žirija te njihove brojne komplimente. „Stvarno sam se pokušala više puta podsjetiti da imaš samo 18 godina. Tvoje pjevanje je toliko zrelo. Pjesma je bila prekrasna i nije uopće lagana… Sve si otpjevao beskrajno točno“, poručila je Maja.

Foto: Nova TV Puknuti Žmigavac, odnosno alter ego Splitskog glazbenika Mate Jurića, na pozornici je pokazao posebnu vještinu navrćanja koja kombinira pjevanje i sviranje, a za njezino izvođenje potrebno je i malo dosjetljivosti. Njegov se talent temelji na tome da tekst jedne pjesme kombinira s melodijom druge, pa je tako žiri imao priliku čuti kako zvuči kombinacija pjesama 'Konobo moja' i 'Black Velvet' te 'Dalmacija u mom oku' i 'Take Me Home, Country Roads'. „Mene jako zanima što možete ponuditi jer mislim da je dobra fora“, poručio je Fabijan, dok je Davor zaključio: „Što se mene tiče, navrćanje je supertalent, pa od mene imate DA“, a s tri prolazna glasa Puknuti Žmigavac plasirao se u idući krug natjecanja.

Iako je interpretacijom svoje duhovne poezije uspio rasplakati Maju, kandidat Vladimir Pavić iz Požege nije uspio osvojiti dovoljan broj glasova za prolazak u idući krug natjecanja, a isto nije pošlo za rukom ni 28-godišnjem Mateju Bagu s Hvara koji je za audicijski nastup odabrao pjesmu 'Dušo moja' pjevača Kemala Montena.

