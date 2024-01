Violeta iz 'Boljeg života' o mlađem muškarcu s kojim je u vezi: 'Samo me takvi zanimaju'

Televizijska publika glumicu Lidiju Vukičević najbolje pamti po ulozi Violete u mnogima omiljenoj seriji "Bolji život". Lidija je u vezi s mlađim muškarcem, čiji identitet nije poznat. Iako se šuškalo da su prekinuli , Vukičević je sada podijelila detalje o svojoj ljubavi.

- Jako sam emotivno ispunjena. Tu nema razmišljanja. Baš jesam na jedan najljepši mogući način. Ovo je jedna ljubav, veza, inspiracija i zaista mi je predivno jedno duže vrijeme. Nije mlađi baš toliko od mene kako se piše, iako mene godine ne zanimaju. Sve što je ljudska povezanost nema veze s glavom. To je pitanje iskustva i okolnosti u kojima je odrastao i što je preživio i prošao. Zrelost nema veze s godinama. Bitno je da je muškarac osoba, da ima iskustvo, stav i sebe, samo me takvi muškarci intrigiraju. Iz mog iskustva čim počnete otkrivati nešto kao da umanjujete sreću. Kao da ste nekome dali jedan dio. Ja ne pričam jer želim imati samo za sebe i da mi traje i da ne dijelim. Nikad nisam sigurna u nešto, u tome i jest izazov. Rečenice su jedno, a djela drugo. Ne volim neku pretjeranu sigurnost, čim je ljubav zapečaćena i sigurna, više nije ljubav. Ja gledam ljubav kao nešto živo, ne podnosim mirnu luku, ja to ne mogu. Samo da nije kalup i standard. Kalup prelazi u naviku, a to je najgore, onda ne znate volite li ili je navika. Čim primijetim da je navika ja odlazim iz takvih odnosa - kazala je za Kurir.

Mnogi obožavatelji serije prate je i na društvenim mrežama gdje ova zanosna glumica često objavljuje fotografije u zavodljivom izdanju na kojima se ističe njezina fit linija. Upravo o tome kako postiže svoju liniju pričala je ranije za medije.

- Postoji nešto što ja radim dulje od 15 godina, a to su vježbe na podu. Radim trbušnjake i leđnjake i to sve ukupno traje pet minuta. Ne mogu podnijeti grč na licu i tijelu, zato vježbe ne radim dugo. Kad god mi dođe, ja to odvježbam, nije bitno koje je doba dana - rekla je Lidija.

- Uvijek osluškujem svoje tijelo, pa sam u posljednje vrijeme promijenila način ishrane. Životinje obožavam i već godinama ne jedem meso niti nosim krzno, a sad sam se odrekla i nekih masnih i slatkih zalogaja. Rezultat je da imam više energije i veću pokretljivost.

Sa 62 kilograma na 175 centimetara visine mogu obući sve što poželim i to mi stvara zadovoljstvo. Vratila sam kilažu iz vremena kad sam snimala ''Bolji život'' - izjavila je glumica.

Otkrila je i da svoju kožu održava kremama za lice i tijelo, te da bez njih nikad ne ide na spavanje, a dodala je i da u posljednje vrijeme koristi i sve manje šminke.

Ranije je rekla i da se na opterećuje negativnim komentarima na društvenim mrežama na račun njezinog izgleda.

- Ljudi me imaju priliku vidjeti na raznim mjestima, igram predstave, putujem, krećem se po gradu i kada me uživo sretnu, jasno im je da ne volim photoshop i slične stvari. Mnogi kažu da čak ljepše izgledam u prirodi - zaključila je glumica.

