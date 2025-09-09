Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 158
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
UŽAS

Vila vrijedna nekoliko milijuna dolara prekrivena psećim izmetom! Prijatelji zabrinuti zbog slavne pjevačice: Nije dobro

Les célébrités sur Instagram
Foto: Photo Press Service / BESTIMAGE/
1/6
VL
Autor
Tamara Janušić
09.09.2025.
u 20:00

Unatoč alarmantnoj situaciji, najbliži joj ne namjeravaju organizirati intervenciju jer kontinuirano prate razvoj događaja, a ovakve krize Britney Spears nisu im strane iz prošlosti.

Prijatelji pop zvijezde Britney Spears  jako su zabrinuti zbog njezina trenutačnog stanja, s obzirom na to da boravi u "zapuštenoj vili" prepunoj psećeg izmeta. Prema izvještaju britanskog Daily Maila, osoba iz pjevačičina bliskog kruga otkrila je: "Trenutno ima jedan od svojih perioda, i bit ćemo svjedoci kako će se boriti kroz to, kao što je to radila već godinama."

Dodatno, još jedan obiteljski izvor podijelio je svoju zabrinutost: "Nije dobro. Nije sposobna funkcionirati kao odrasla osoba. Kuća joj je u neredu, ne čisti iza pasa, nema nikoga tko bi dolazio i čistio svaki dan, i jednostavno ne funkcionira na način na koji bi odrasla osoba trebala funkcionirati."

Foto: Profimedia

Unatoč alarmantnoj situaciji, najbliži joj ne namjeravaju organizirati intervenciju jer kontinuirano prate razvoj događaja, a ovakve krize nisu im strane iz prošlosti. Prošlog kolovoza, pjevačica je izazvala uznemirenost među svojim fanovima kada je podijelila neobičnu video objavu u kojoj pleše po svojoj neuređenoj rezidenciji u kalifornijskom Thousand Oaksu, pri čemu su na podu bili jasno vidljivi tragovi psećeg izmeta.

U spornoj objavi, Spears je plesala uz Rihannu i njezin hit "Unfaithful" te Princeov klasik "Kiss", odjevena u točkasti top, kratke hlače i visoke crne čizme, uz pratni tekst: "Igram se s rasvjetom i čistim svoju kuću kao nikad prije." Unatoč tome što je onemogućila komentiranje na objavi, obožavatelji su masovno reagirali na drugim društvenim mrežama, iskazujući strah za njezino mentalno zdravlje i dobrobit njezinih kućnih ljubimaca. "Što se dogodilo s jadnom Britney? Je li ovo cijena slave?" upitao je zabrinuti Twitter korisnik.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti
Les célébrités sur Instagram
1/102

Nakon što je u studenom 2021. konačno oslobođena od 13-godišnjeg konzervatorstva, Britney sve učestalije dijeli kontroverzni sadržaj na društvenim mrežama, uključujući fotografije u kojima pozira naga te videozapise u kojima pleše s oštrim predmetima.

Ključne riječi
milijuni vila neuredan život nered Britney Spears showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

MTV Video Music Awards in New York
Video sadržaj
VELIKI POVRATAK

Prepoznajete li je? Slavna pjevačica nakon dugo vremena pojavila se u javnosti i iznenadila fanove

Čim su se fotografije s crvenog tepiha počele širiti društvenim mrežama, korisnici su izrazili potpunu zbunjenost. Njezino lice bez ijedne bore, zategnuta koža i primjetno punije usne dovele su do toga da su je mnogi jedva prepoznali. "To je Jessica Simpson? Uopće ne sliči na sebe! Izgleda sjajno, doduše. Pokušavam shvatiti na koga mi sliči", napisao je jedan korisnik na platformi X

Učitaj još