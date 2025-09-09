Vila vrijedna nekoliko milijuna dolara prekrivena psećim izmetom! Prijatelji zabrinuti zbog slavne pjevačice: Nije dobro

Prijatelji pop zvijezde Britney Spears jako su zabrinuti zbog njezina trenutačnog stanja, s obzirom na to da boravi u "zapuštenoj vili" prepunoj psećeg izmeta. Prema izvještaju britanskog Daily Maila, osoba iz pjevačičina bliskog kruga otkrila je: "Trenutno ima jedan od svojih perioda, i bit ćemo svjedoci kako će se boriti kroz to, kao što je to radila već godinama."

Dodatno, još jedan obiteljski izvor podijelio je svoju zabrinutost: "Nije dobro. Nije sposobna funkcionirati kao odrasla osoba. Kuća joj je u neredu, ne čisti iza pasa, nema nikoga tko bi dolazio i čistio svaki dan, i jednostavno ne funkcionira na način na koji bi odrasla osoba trebala funkcionirati."

Unatoč alarmantnoj situaciji, najbliži joj ne namjeravaju organizirati intervenciju jer kontinuirano prate razvoj događaja, a ovakve krize nisu im strane iz prošlosti. Prošlog kolovoza, pjevačica je izazvala uznemirenost među svojim fanovima kada je podijelila neobičnu video objavu u kojoj pleše po svojoj neuređenoj rezidenciji u kalifornijskom Thousand Oaksu, pri čemu su na podu bili jasno vidljivi tragovi psećeg izmeta.

U spornoj objavi, Spears je plesala uz Rihannu i njezin hit "Unfaithful" te Princeov klasik "Kiss", odjevena u točkasti top, kratke hlače i visoke crne čizme, uz pratni tekst: "Igram se s rasvjetom i čistim svoju kuću kao nikad prije." Unatoč tome što je onemogućila komentiranje na objavi, obožavatelji su masovno reagirali na drugim društvenim mrežama, iskazujući strah za njezino mentalno zdravlje i dobrobit njezinih kućnih ljubimaca. "Što se dogodilo s jadnom Britney? Je li ovo cijena slave?" upitao je zabrinuti Twitter korisnik.

Nakon što je u studenom 2021. konačno oslobođena od 13-godišnjeg konzervatorstva, Britney sve učestalije dijeli kontroverzni sadržaj na društvenim mrežama, uključujući fotografije u kojima pozira naga te videozapise u kojima pleše s oštrim predmetima.