VIDEO Zdravko Čolić se opustio na nastupu, fanovi ga usporedili s popularnim reperom

Legendarni regionalni pjevač Zdravko Čolić (73) puni klubove i arene gdje god došao. Proteklog je vikenda nastupao pred nekoliko tisuća obožavatelja u Crnoj Gori, a atmosfera je ponovno bila izvrsna. Za njezino dodatno poboljšanje, ali i osvježenje publike uslijed kolovoških vrućina pobrinuo se sam Čola, koji je u jednom trenutku uzeo flašicu s vodom, prolio je po oduševljenoj rulji i ambalažu nogom šutnuo s pozornice.

Naravno, u današnje vrijeme ništa ne može proći nezapaženo, pa tako ni ovaj neuobičajeni potez jednog od najpopularnijih izvođaća regije. Video s nastupa ubrzo je završio na društvenoj mreži TikTok te postao pravi hit. Korisnički račun koji ga je objavio Čolića je na temelju ovog poteza usporedio s aktualnim srpskim reperom Desingericom napisavši: - Odradilo ga na Desingera - na što su se njegovi pratitelji krenuli šaliti u komentarima. Dio ih je prihvatio usporedbu, dok neki nisu bili toliko oduševljeni - "Da vidim taj duet Desingerica-Čolić i to je to", "Čolingerica", "Čola legenda", "Nemojte nam Čolu", " Ni približno, neusporedivo! Ovo Čola radi, pogotovo ljeti. Baš simpatično" - stali su u obranu bosanskohercegovačke ikone. Snimku s nastupa možete pogledati ispod.

Inače, Desingerica, pravog imena Dragomir Despić, među današnjom je publikom postao popularan zbog svojeg ekscentričnog glazbenog izričaja i energičnih nastupa kojima privlači pozornost cijele regije. Na njima udara publiku cipelom po glavi ili ih zalijeva vodom. Izgleda da se najnoviji video svidio mladom izvođaču, pa ga je podijelio putem priča na Instagramu gdje ga prati gotovo 270 tisuća ljudi.

VEZANI ČLANCI:

Nedavno je u javnost izašao jedan njemu blizak izvor i otkrio koliko srpski reper zarađuje po nastupu: - Kako sam čuo od njegovih prijatelja, sada mu je honorar negdje između 10 tisuća i 15 tisuća eura. Ma to su ogromni novci. On je pun do kraja godine, ljetna sezona mu je najjača - ispričao je neimenovani izvor. - U početku je uzimao 500 eura, a sad zarađuje kao da je Čola - nastavio je uspoređujući reperova primanja s onima legendarnog regionalnog pjevača Zdravka Čolića.

Podsjetimo, popularni Čola ovog je vikenda nastupio je u popularnom budvanskom klubu Top Hill pred nekoliko tisuća obožavatelja, pri čemu je za tamošnje medije raspoloženo pričao o aktualnim zbivanjima u karijeri, ali i besprijekornom stilu odijevanja.

GALERIJA: FOTO Pogledajte spektakl na Hipodromu: Ed Sheeran oduševio 70.000 obožavatelja

Jednom je prilikom još jedan bosanskohercegovački kantautor izjavio kako u Čoli vidi idola, a riječ je o Dini Merlinu. Zdravko sada otkriva kolike su šanse da njih dvojicu slušamo zajedno u pjesmi: - Snimanje dueta je toliko nebitna stvar, to se desi spontano, uvijek. Dino i ja smo izveli duet koji je iznad svakog dueta, a to je bilo izvođenje pjesme 'Kao moja mati' na koncertu, što ima više pregleda nego pravi dueti - rekao je o umjetniku s kojim je već surađivao. Naime, Merlin je napisao tekst za numeru 'Da ti kažem šta mi je' s Čolićevog istoimenog albuma objavljenog 1990. godine.

Na pitanje je li pak odbio neku pjesmu koja će kasnije postati hit, jugoslavenska pop-zvijezda odgovara: - Desi se uvijek da ti promakne pjesma, ne prepoznaš je. Neko poslije prepozna tu pjesmu, bolje mu legne i od nje napravi hit. To se događa - kazao je za kraj razgovora.

VIDEO: Nevjerojatni prizori iz Imotskog! Thompson održao samostalni koncert nakon dvije godine pauze