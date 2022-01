VIDEO TV reporterku automobil udario usred javljanja uživo, snimka šokirala gledatelje

TV gledatelji u Zapadnoj Virginiji tijekom lokalnih vijesti nisu očekivali šok kojeg su proživjeli gledajući TV reporterku Tori Yorgey iz WSAZ-a, podružnice NBC-a u Huntingtonu, koja se javila uživo s ceste gdje je govorila o prekidu ventila glavnog vodovoda koji je uslijedio nakon obilne kiše.

Yorgey je razgovarala s voditeljem Timom Irrom o kišnom vremenu i problemu s vodovodom kada je na nju naletio automobil, a sve je bilo vidljivo na kameri.

Wow, this reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot! 😂 pic.twitter.com/dbwKt5N1xc