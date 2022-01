VIDEO Severina otpjevala duet s Tarikom, javio se i 'prozvani' Boris Novković: 'Izdala si me'

Severina Vučković (49) na svom je Instagramu objavila snimku novogodišnjeg programa koji je snimala u Sarajevu. Tijekom večeri zapjevala je i duet s proslavljenim glumcem i voditeljem Tarikom Filipovićem (49). Severina i Tarik izveli su pjesmu 'Ko je kriv' koja je snimljena 2002. godine, a u originalnoj verziji izvodi ju Boris Novković.

-Prvi put u izvođenju 'Ko je kriv - duo @tarikfilipovicofficial TARKAN & SEVKAN. Spavaš li mirno, Boris Novković? - upitala ga je je pjevačica u opisu videa koji je oduševio njezine pratitelje. "Odlični ste", "Svaka čast", "Super ste, simpatični i divni", nizali su se komentari.

U jednom od njih oglasio se i prozvani Boris Novković. "Izdala si me i to još s legendarnim Ćirom, zgazit ću mu te fancy naočale. Super ste mi, Tarik je to odlično izveo", napisao je Boris. "Izdala me ti za šaku ljubavi", nastavila je Seve u šaljivom tonu, a javio se i Tarik. "Neka lomi, imam zalihe", zaključio je glumac koji se odlično snašao i u ovoj pjevačkoj ulozi.

Pogledajte sami!

