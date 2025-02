VIDEO Pogledajte spot za pjesmu koju pjeva cijela zemlja, hit je i u svijetu: 'Ja sam Brazilac. Kakva lijepa glazba'

Pjesma 'Ako ne znaš šta je bilo' koju izvode Thompson i Hrvatske Ruže apsolutni je hit. Nakon što je postala svojevrsna himna naše rukometne reprezentacije čulo ju je još više ljudi, a čini se da je obišla svijet. Naime, prvi komentar ispod videa je napisao jedan Brazilac. - Ja sam Brazilac i naišao sam na ovu pjesmu nakon što sam vidio i čuo hrvatske navijače kako je pjevaju u pobjedi 31x30 nad Mađarskom na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u rukometu. Kakva lijepa glazba!!! - napisao je dok se javio i jedan Poljak. - Poljak sam. Slušam Marka od prošle godine, toliko i učim hrvatski. Za to vrijeme posjetio sam Vukovar, Dubrovnik, Šibenik i Hercegovinu. Vidio sam da ste jako ponosni zbog toga da ste Hrvati i da znate šta je bilo. Svaka čast Hrvati i lijep pozdrav od Poljaka koji voli vašu zemlju - poručio je. Pjesmu je Thompson izvodio dva puta na dočeku rukometaša nakon što su osvojili srebro na Svjetskom prvenstvu, a ovdje možete pogledati i video koji je do sada skupio više od devet milijuna pregleda.

Ovo su riječi pjesme koju je Thompson pjevao na trgu dva puta:

Kažu da sam lud, da je novo vrijeme

i da su prošli dani pjesama za tebe,

a meni tako dođe nakon čaše vina.

I da ih pitam je l' to i vaša domovina?

Ti si rođen sine u vrijeme slobode,

rasti da je braniš kad ti stari ode.

Ako ne znaš šta je bilo, nek' ti kaže Lika,

pitaj svaki kamen našeg grada Dubrovnika,

pitaj Zadar i Kotare, zide Šibenika,

ako ne znaš milo moje, upitaj heroje.

Pitaj Dunav što je bilo oko Vukovara,

i Velebit, hladan kamen, nek' ti odgovara,

je l' se Gospa Hercegovska suza naplakala?

To upitaj milo moje putem do Mostara.

Ako ne znaš šta je bilo.

Je l' moguće da ste zaspali na straži?

Zakletva barjaku da više ne važi?

Je l' moguće da ste zavezali oči?

I ne čujete tuđe korake u noći?

Ti si rođen sine u vrijeme slobode,

rasti da je braniš kad ti stari ode.