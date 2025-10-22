Naši Portali
UZBUĐENJE NA VRHUNCU

VIDEO Nina Badrić prije koncerta u Lisinskom: 'Pokušavam se malo umiriti, ali to je sada nemoguće'

Foto: Dario Topić
1/14
Autori: Dario Topić, Večernji.hr
22.10.2025.
u 19:42

Koncert uz pratnju unplugged orkestra Ante Gele koji je premijerno izvela ovoga ljeta u galeriji Meštrović oduševio je i najzahtjevnije glazbene sladokusce te je rasprodajom prvog termina u Lisinskom potvrdio status ekskluzivne glazbene priče za koju se traži ulaznica više.

Uzbuđenje prije rasprodanog koncerta u Lisinskom je na vrhuncu, a naša pjevačica Nina Badrić uskoro će stati na pozornicu gdje će otpjevati mnogima omiljene hitove, ali u potpuno novom ruhu. Prije koncerta smo malo porazgovarali s Ninom koja je s nama podijelila neke dojmove. 

- Pokušavam se malo umiriti, biti u miru, ali to je sada nemoguće. Sad je već trema i uzbuđenje raste prije izlaska na binu. Uskoro smo na pozornici. Moram se presvući, moram proći s orkestrom još neke stvari i to je to - rekla nam je Nina prija koncerta i nastavila: - Publika može očekivati jedan poseban koncert. Pjesme koje vole,a li nikada nisu čuli u tim aranžmanima. Ante Gelo je napravio divne, posebne aranžmane i uz ovaj akustični orkestar pjesme su dobile sasvim novu boju. Što nam je još Nina rekla, pogledajte u videu: 

Vatroslav Lisinski koncert Lisinski Nina Badrić showbiz

