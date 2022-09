VIDEO Muškarac je potrčao prema lijesu kraljice, oborio je djevojčicu i izazvao incident

Sinoć oko 22 sata jedan muškarac je uhićen nakon što je izjurio iz reda ožalošćenih i potrčao prema lijesu kraljice Elizabete u Westminsterskoj palači. Daily Mail prenosi izjave svjedoka koji su ispričali kako se ponašao 'čudno' te da je u redu stajao 14 sati i kada se dovoljno približio lijesu počeo je trčati te je oborio sedmogodišnju djevojčicu.

Za MailOnline, Jon Williams, koji je čekao u redu je ispričao: Isticao se jer je većina ljudi u redu međusobno razgovarala i komunicirala, no on nije. Vidio sam nekoliko ljudi pored njega koji pokušavaju započeti razgovor, ali činilo se da se drži povučeno. Došao je do lijesa i činilo se da je podigao zastavu, ljudi su bili u šoku. Ono što me iznenadilo jest da se čuvari nisu maknuli niti pomogli, sve je prepušteno policiji.

Man arrested for attempting to grab Queen’s coffin at Westminster Hall. Police were quick to stop the man is now in custody. #QueenElizabeth #funeral #RoyalFamily pic.twitter.com/8X46K4iX0m